Wednesday, August 3, 2022

WORTHY GYM/L.P. COMMUNITY CENTER REBUILD WAY OVER COUNTY BUDGET

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  GOT  A   QUOTE  FROM  PARRISH  CONSTRUCTION  COMPANY  ON  REBUILDING  THE  LINCOLN  PARK  COMMUNITY  CENTER/WORTHY  GYM  AFTER  EXTENSIVE  VANDALISM, BUT  IT  WAS  WAY  OVER  THEIR  BUDGET.   PARRISH  ESTIMATED  THE  COST  AT  $826,000  AND  AT  WEDNESDAY'S  WORK  SESSION,  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  SAID  THE  COUNTY  DOES  NOT  HAVE  THE  MONEY  TO  DO  IT.  ONE  OPTION  IS  LEASING  USED  MOBILE  CLASSROOMS  FROM  PARRISH,  SOMETHING  THAT  COULD  COST  $100,000  TOTAL.  A  CDBG  GRANT   FOR  $750,000 IS  ANOTHER OPTION,   BUT  THAT  WOULD  TAKE  SEVERAL   YEARS  TO  PROCESS

Posted by WTGA AM & FM at 4:51 PM

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