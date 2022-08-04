Thursday, August 4, 2022

UPSON BD TAX ASSESSORS WILL APPEAL STATE DECISION

 AT  A CALLED  MEETING   THURSDAY,  THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  TAX  ASSESSORS  VOTED  TO  APPEAL  AN  ASSESSMENT  BY  THE  STATE  DEPARTMENT  OF  AUDITS  THAT  THE  COUNTY   TAX  DIGEST  SALES  RATIO    IS  OUT  OF  COMPLAINCE,  USUALLY   BASED  ON  PROPERTY  VALUES  FROM  THE  PREVIOUS  YEAR.   BOARD  CHAIR  HEATHER  RUSH  SAID  THE  NUMBERS  COMPILED  BY  THE  TAX  ASSESSORS  OFFICE  FITS  THE  STATE  GUIDELINES   AT     38%  BUT  THE  STATE  SAYS  ITS   34.7--  UPHEAVAL    SHE  SAID  IS    CAUSED  BY  THE  RED   HOT  REAL  ESTATE  MARKET.     UPSON  IS  NOT  ALONE,  97  OF  159  COUNTIES  IN  GA.  ARE  OUT  OF  COMPLIANCE,  TOO,  INCLUDING  PIKE  COUNTY. 


IF  NOT  CORRECTED  THE  COUNTY  COULD  BE  SUBJECT  UP    TO  AN  $80,000  FINE  BUT  THE  STATE  GIVES    COUNTIES  A   GRACE  PERIOD   OF  SEVERAL  YEARS   TO  GET  THINGS  IN  ORDER.  CHIEF  APPRASER  CHARLES  MCKEEHAN    SAID   THE  COUNTY  WILL  NOT  BE   IMPACTED  THIS  YEAR,  BUT  THE  SCHOOL  SYSTEM  COULD  BE.  HE  ALSO   EXPECTS  THE  BOE  TO  APPEAL  THE  STATE'S   DECISION.    


STATE  HOUSE  MEMBER  BETH  CAMP  TOLD   101  NEWS  SHE'S  LOOKING  INTO  THE  MATTER.


Posted by WTGA AM & FM at 4:13 PM

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