UPSON BOC UPS TAX MILLAGE

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS VOTED UNANIMOUSLY TUESDAY TO INCREASE THE 2022 TAX MILLAGE POINT-58 MILLS, AN INCREASE CHAIRMAN NORMAN ALLEN BLAMED ON THE NEW EMS CONTRACT , AMERIPRO THE EMS PROVIDER THAT HAS BEEN GREETED WITH POSITIVE REVIEWS AND PAY RAISES FOR PUBLIC SAFETY PERSONNEL. WHEN THE BUDGET WAS APPROVED THE COUNTY WAS LOOKING AT A TAX HIKE OF 1.5 MILLS, BUT THINGS WORKED OUT BETTER THAN ANTICIPATED. IN THE RESOLUTION SETTING THE TAX MILLAGE, THE BOARD OF EDUCATION MILLAGE INCREASE OF JUST UNDER ONE MILL WAS ALSO INCLUDED, BUT CHAIRMAN ALLEN SAID THE COUNTY IS ONLY A CONDUIT FOR BOE MILLAGE, THE COMMISSIONERS HAVE NO LEGAL AUTHORITY TO CHALLENGE IT.
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