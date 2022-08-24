Wednesday, August 24, 2022

UPSON BOC UPS TAX MILLAGE

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  VOTED  UNANIMOUSLY  TUESDAY  TO  INCREASE  THE   2022  TAX  MILLAGE    POINT-58   MILLS,  AN  INCREASE  CHAIRMAN NORMAN  ALLEN  BLAMED  ON  THE NEW  EMS  CONTRACT  ,  AMERIPRO  THE  EMS  PROVIDER  THAT   HAS  BEEN    GREETED    WITH  POSITIVE  REVIEWS   AND  PAY  RAISES  FOR  PUBLIC  SAFETY  PERSONNEL.    WHEN  THE  BUDGET  WAS  APPROVED  THE  COUNTY  WAS  LOOKING  AT  A  TAX  HIKE  OF  1.5  MILLS,  BUT  THINGS  WORKED OUT  BETTER THAN  ANTICIPATED.  IN  THE  RESOLUTION  SETTING  THE  TAX  MILLAGE,  THE  BOARD  OF  EDUCATION  MILLAGE   INCREASE   OF  JUST  UNDER   ONE    MILL  WAS  ALSO  INCLUDED,  BUT  CHAIRMAN  ALLEN  SAID  THE  COUNTY  IS  ONLY  A  CONDUIT FOR  BOE  MILLAGE,  THE  COMMISSIONERS  HAVE  NO  LEGAL  AUTHORITY  TO  CHALLENGE  IT.

Posted by WTGA AM & FM at 12:00 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)