Guilty Pleas Upson Superior Court

JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
AUGUST 10, 2022
1. 22R0155 TYLER D. PITTS CT. 1: THEFT BY TAKING- REDUCED TO- THEFT BY RECEIVING: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT WITH CASE #22R0156 & 22R0267A; $1,000 FINE.
2. 22R0156 TYLER D. PITTS CT. 1: REMOVING/AFFIXING LIC. PLATE WITH INTENT TO CONCEAL: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICER: 5 YEARS, SERVE 2, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION CONCURRENT WITH CASE #22R0155 & 22R0267A; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT FOR A PERIOD OF 12 MONTHS AFTER RELASE FROM PRISON. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 5 YEARS, SERVE 2, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION CONCURRENT TO COUNT 2.
3. 22R0267A TYLER D. PITTS CT. 1: ENTERING AUTO: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT TO CASE #22R0155 & 22R0156; $1,000 FINE. CT. 2: ENTERING AUTO: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 3: ENTERING AUTO: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE 2ND DEGREE: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT TO COUNTS 1 & 2. CT. 5: ENTERING AUTO: NOLLE PROSEQUI.
4. 22R0283 CHRISTON LEWIS CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE 2ND DEGREE: 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
5. 22R0095 DIAMOND I. LOCKETT CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANAN, LESS THAN 1 OUNCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: TAMPERING WITH EVIDENCE: 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
6. 22R0089 STEVE EPPS CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE: 3 YEARS PROBATION; 6 MONTHS TO SERVE 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
7. 21R0288 BARBIE M. BURKETT CT. 1: THEFT OF SERVICES: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH MUNICIPAL COURT CASE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
8. 22R0092 CHRISTOPHER FULLER CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
9. 22R0167B YANCEY D. SULLIVAN CT. 1: THEFT BY TAKING: 5 YEARS PROBATION; BANISHMENT FROM ALL CIRCLE K’S; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
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