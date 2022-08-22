Monday, August 22, 2022

DEM CANDIDATE FOR GOV STACEY ABRAMS TO SPEAK IN THOMASTON

 DEMOCRAT  CANDIDATE FOR  GOVERNOR  STACEY  ABRAMS  WILL  BE  CAMPAIGNING  IN  THOMASTON  THIS  FRIDAY, AUGUST    26TH.    PASTOR  COLEMAN  DUMAS  OF  STONEWALL  WORSHIP  CENTER  TOLD   101  NEWS  CANDIDATE  ABRAMS  WILL  BE  ARRIVING   AT  HIS  CHURCH    BETWEEN  NOON  AND   1PM  TO  SPEAK  AND  THE  CHURCH  WILL  OPEN      TO    THE  PUBLIC   AT   11;15 .  DEMOCRAT  ABRAMS  DREW  A  HUGE  CROWD  WHEN  SHE  SPOKE  IN  THOMASTON  DURING  THE  LAST  GOVERNOR'S  RACE.

THE  LATEST   POLLS  INDICATE    REPUBLICAN  GOVERNOR  BRIAN  KEMP  AND  DEMOCRAT  ABRAMS ARE  IN  A  CLOSE  RACE  IN  THE  NOVEMBER  GENERAL  ELECTION.  GOVERNOR  KEMP  SPOKE  IN  THOMASTON  AT  THE  GREATEST  GENERATION  PARK  JUST  BEFORE  THE  MAY  PRIMARY.

Posted by WTGA AM & FM at 12:25 PM

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