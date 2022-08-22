DEM CANDIDATE FOR GOV STACEY ABRAMS TO SPEAK IN THOMASTON

DEMOCRAT CANDIDATE FOR GOVERNOR STACEY ABRAMS WILL BE CAMPAIGNING IN THOMASTON THIS FRIDAY, AUGUST 26TH. PASTOR COLEMAN DUMAS OF STONEWALL WORSHIP CENTER TOLD 101 NEWS CANDIDATE ABRAMS WILL BE ARRIVING AT HIS CHURCH BETWEEN NOON AND 1PM TO SPEAK AND THE CHURCH WILL OPEN TO THE PUBLIC AT 11;15 . DEMOCRAT ABRAMS DREW A HUGE CROWD WHEN SHE SPOKE IN THOMASTON DURING THE LAST GOVERNOR'S RACE.
THE LATEST POLLS INDICATE REPUBLICAN GOVERNOR BRIAN KEMP AND DEMOCRAT ABRAMS ARE IN A CLOSE RACE IN THE NOVEMBER GENERAL ELECTION. GOVERNOR KEMP SPOKE IN THOMASTON AT THE GREATEST GENERATION PARK JUST BEFORE THE MAY PRIMARY.
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