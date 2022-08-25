A FATAL ACCIDENT IN THOMASTON

THE FIRST FATAL ACCIDENT RECORDED IN SOME TIME IN THE CITY OF THOMASTON HAPPENED TUESDAY NIGHT AT EAST LEE AT OGLETHORPE. 41 YEAR OLD JEAN MARAIS OF 209 DALLAS DRIVE DIED INSTANTLY IN A HEAD-ON CRASH WITH A REPO TRUCK PULLING AN SUV. THOMASTON PD TURNED THE ACCIDENT INVESTIGATION OVER TO POST 26 GA. STATE PATROL, PROTOCAL ON FATAL WRECKS.
EVIDENCE AT THE SCENE , INDICATED MARAIS WAS DRIVING A TOYOTA SEDAN AND APPARENTLY CROSSED THE CENTER LINE ON EAST LEE WHILE TRAVELING EAST BOUND AND SLAMMED HEAD-ON INTO THE TRUCK.
MR. MARAIS , A SOUTH AFRICAN NATIONAL , MET HIS WIFE HEIDI NEWBERRY MARAIS WHILE SHE WAS DOING MISSIONARY WORK IN SOUTH AFRICA. THE COUPLE HAD THREE CHILDREN.
No comments:
Post a Comment