Thursday, August 25, 2022

A FATAL ACCIDENT IN THOMASTON

 THE  FIRST  FATAL  ACCIDENT  RECORDED  IN  SOME  TIME   IN  THE  CITY  OF  THOMASTON  HAPPENED  TUESDAY  NIGHT  AT  EAST  LEE  AT   OGLETHORPE.   41  YEAR  OLD   JEAN    MARAIS    OF 209  DALLAS  DRIVE  DIED  INSTANTLY  IN  A  HEAD-ON  CRASH    WITH  A  REPO    TRUCK  PULLING  AN  SUV.  THOMASTON  PD  TURNED  THE  ACCIDENT   INVESTIGATION  OVER  TO  POST   26  GA.  STATE  PATROL, PROTOCAL  ON  FATAL  WRECKS.  


EVIDENCE  AT  THE  SCENE , INDICATED  MARAIS  WAS    DRIVING  A  TOYOTA  SEDAN   AND   APPARENTLY  CROSSED  THE  CENTER  LINE ON  EAST  LEE   WHILE  TRAVELING  EAST  BOUND  AND  SLAMMED   HEAD-ON  INTO  THE  TRUCK.


MR. MARAIS , A  SOUTH   AFRICAN  NATIONAL , MET  HIS  WIFE  HEIDI  NEWBERRY  MARAIS  WHILE  SHE  WAS  DOING  MISSIONARY  WORK  IN  SOUTH  AFRICA.  THE  COUPLE  HAD  THREE  CHILDREN.

Posted by WTGA AM & FM at 4:26 PM

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