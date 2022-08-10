T-U BOE RAISES TAX MILLAGE ADOPTS FY 23 BUDGET

THE T-U BOARD OF EDUCATION APPROVED A TAX MILLAGE INCREASE OF JUST UNDER ONE MILL AND ADOPTED THE FY 23 $44 MILLION BUDGET, TUESDAY, BUT THERE WERE VOTES AGAINST BOTH BY BOE MEMBERS.
FIVE CITIZENS SPOKE AGAINST THE TAX MILLAGE INCREASE DURING A PUBLIC HEARING, BUT THE SCHOOL BOARD VOTED 4-3 TO RAISE THE MILLAGE TO 14.01 MILLS. VOTING IN FAVOR, CHAIR JACQUELINE HOLLIS, VICE CHAIR JAYE EUBANKS, ANGELINE MCGILL, AND STEVE SADLER. THE BOARD EXPLAINED THE STATE REQUIRES AT LEAST 14 MILLS TO QUALIFY FOR $4MILLION IN EQUALIZATION FUNDS, IT COULD RECEIVE.
THE BOARD VOTED 5-2 TO ADOPT THE $44 MILLION FY 23 BUDGET, BOARD MEMBERS SHELIA HALL AND BRIAN SALTER OPPOSED. IT WAS ONE OF THE MOST CONTROVERSIAL BUDGETS IN RECENT YEARS, WITH PROPERTY OWNERS PROTESTING THE TAX MILLAGE HIKE AT EVERY MEETING.
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