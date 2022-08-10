Wednesday, August 10, 2022

T-U BOE RAISES TAX MILLAGE ADOPTS FY 23 BUDGET

 THE  T-U  BOARD  OF  EDUCATION  APPROVED  A  TAX  MILLAGE  INCREASE OF  JUST  UNDER  ONE  MILL  AND  ADOPTED  THE  FY 23 $44  MILLION  BUDGET,  TUESDAY,  BUT  THERE  WERE  VOTES  AGAINST  BOTH  BY  BOE  MEMBERS.


FIVE    CITIZENS   SPOKE  AGAINST  THE  TAX  MILLAGE  INCREASE  DURING  A  PUBLIC  HEARING,  BUT  THE  SCHOOL  BOARD  VOTED  4-3  TO  RAISE  THE  MILLAGE  TO  14.01 MILLS.  VOTING  IN  FAVOR,  CHAIR  JACQUELINE  HOLLIS,  VICE  CHAIR  JAYE  EUBANKS,  ANGELINE MCGILL,  AND  STEVE  SADLER.  THE  BOARD  EXPLAINED  THE  STATE  REQUIRES  AT  LEAST  14  MILLS  TO  QUALIFY  FOR $4MILLION  IN  EQUALIZATION  FUNDS,  IT  COULD   RECEIVE. 


THE  BOARD  VOTED  5-2  TO  ADOPT  THE $44  MILLION   FY 23  BUDGET,  BOARD MEMBERS  SHELIA  HALL  AND  BRIAN  SALTER  OPPOSED. IT  WAS  ONE  OF  THE  MOST  CONTROVERSIAL  BUDGETS  IN  RECENT  YEARS,  WITH  PROPERTY  OWNERS  PROTESTING    THE  TAX  MILLAGE  HIKE  AT  EVERY  MEETING.

Posted by WTGA AM & FM at 10:24 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)