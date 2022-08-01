Monday, August 1, 2022

THOMASTON STORE MANAGER ARRESTED

 THOMASTON POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  SAYS  A  LAMAR  COUNTY   MAN  HAS  BEEN  ARRESTED  FOR  SEXUAL  BATTERY  AND  RECKLESS  CONDUCT--48  YEAR  OLD  HORACE  BENTLEY  OF  CHEROKEE  ROAD,  BARNESVILLE.


BENTLEY    WAS     MANAGER   OF  DOLLAR  GENERAL  ON  NORTH  CENTER  STREET  AND  OFFERED  A   17  YEAR OLD MALE  EMPLOYEE  A  BROWNIE  LACED  WITH  MARIJUANA  AND    IT  MADE  HIM  ILL  AND  HE  TESTED  POSITIVE  FOR  THC AT  THE  E.R.   BENTLEY  ALSO  ALLEGEDLY  TOUCHED  THE  EMPLOYEE  INAPPROPRIATELY  .  THE  CHIEF  SAID BENTLEY  WAS  FIRED  FROM  THE  DOUGHERTY  COUNTY  SCHOOLS  FOR  SEXUALLY  ASSAULTING  A  STUDENT. 

Posted by WTGA AM & FM at 5:51 PM

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