Monday, August 15, 2022

LOTTERY DRAWING FOR TWO PACKAGE STORES TUESDAY IN THOMASTON

 THREE  APPLICANTS  ARE  IN  THE  LOTTERY   DRAWING   FOR  TWO  ALCOHOL  SALES  PACKAGE  STORES     TUESDAY    6;30  JUST  BEFORE  THE   MEETING  OF  THE  THOMASTON  MAYOR  AND  COUNCIL AT  7PM.  THOSE  APPROVED  FOR    THE  LOTTERY,  STEVE  DUKE    AND    RAVIE  SING  OF  THOMASTON   AND  SONIYA-BEN  BODHIA  OF PEACHTREE  CITY.  THE  ANNUAL LICENSE  WILL  COST  $5000   THE  MAX  ALLOWED  BY  THE  STATE.


ON  THE  AGENDA  FOR  THE  REGULAR  MEETING  A   PUBLIC  HEARING  ON  A  CONTROVERSIAL  REQUEST  FOR  REZONING  FOR A 180 UNIT  APARTMENT  COMPLEX  ON  12  ACRES  ON    VETERANS  DRIVE  THAT  HAS  GALVANIZED  HUGE  OPPOSITION  FROM  SURROUNDING  NEIGHBORHOODS--YARD  SIGNS  ABOUND  URGING  THE  CITY  COUNCIL  TO  DENY  THE  REZONING.  THE  THOMASTON-UPSON  PLANNING  COMMISSION  AND  THE  CITY  OF  THOMASTON  PLANNING  COMMISSION -- BOTH  VOTED  TO  RECOMMEND  DENIAL.

Posted by WTGA AM & FM at 1:20 PM

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