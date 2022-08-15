LOTTERY DRAWING FOR TWO PACKAGE STORES TUESDAY IN THOMASTON

THREE APPLICANTS ARE IN THE LOTTERY DRAWING FOR TWO ALCOHOL SALES PACKAGE STORES TUESDAY 6;30 JUST BEFORE THE MEETING OF THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL AT 7PM. THOSE APPROVED FOR THE LOTTERY, STEVE DUKE AND RAVIE SING OF THOMASTON AND SONIYA-BEN BODHIA OF PEACHTREE CITY. THE ANNUAL LICENSE WILL COST $5000 THE MAX ALLOWED BY THE STATE.
ON THE AGENDA FOR THE REGULAR MEETING A PUBLIC HEARING ON A CONTROVERSIAL REQUEST FOR REZONING FOR A 180 UNIT APARTMENT COMPLEX ON 12 ACRES ON VETERANS DRIVE THAT HAS GALVANIZED HUGE OPPOSITION FROM SURROUNDING NEIGHBORHOODS--YARD SIGNS ABOUND URGING THE CITY COUNCIL TO DENY THE REZONING. THE THOMASTON-UPSON PLANNING COMMISSION AND THE CITY OF THOMASTON PLANNING COMMISSION -- BOTH VOTED TO RECOMMEND DENIAL.
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