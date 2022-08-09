Tuesday, August 9, 2022

SPALDING CO BOC APPROVES FLEET CONTRACT

 AT  A  CALLED  MEETING AUGUST  4TH  OF  THE  SPALDING  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS,   THE  BOARD  APPROVED  CONTRACTING  WITH  ENTERPRISE  FLEET  MANAGEMENT  FOR  COUNTY  VEHICLES.  COUNTY  MANAGER  STEVE  LEDBETTER  DISCUSSED  THE  VEHICLE  FLEET  OF  145  VEHICLES  WITH  AN  AVERAGE MAINTENCE  COST OF  $245  MONTHLY  WITH  AN  AVERAGE  AGE  OF   12  YEARS.      ENTERPRISE  FLEET   MANAGEMENT    COULD  REDUCE  THAT  MAINTANCE  COST    TO   $73  A  MONTH,   AND THE  FIRST  YEAR  SAVINGS  WOULD  BE  $320,000.  IN  A  CONTRACT  WITH  ENTERPRISE,   IN  FY 23  THEY  WOULD  REPLACE  59  VEHICLES.  HE  ADDED THE  SUPPLY  CHAIN  IS  BROKEN BUT  ENTERPRISE  WOULD  LOOK  NATIONALLY  TO  LOCATE  VEHICLES    FOR  THE  COUNTY.

Posted by WTGA AM & FM at 10:37 AM

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