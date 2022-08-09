SPALDING CO BOC APPROVES FLEET CONTRACT

AT A CALLED MEETING AUGUST 4TH OF THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD APPROVED CONTRACTING WITH ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT FOR COUNTY VEHICLES. COUNTY MANAGER STEVE LEDBETTER DISCUSSED THE VEHICLE FLEET OF 145 VEHICLES WITH AN AVERAGE MAINTENCE COST OF $245 MONTHLY WITH AN AVERAGE AGE OF 12 YEARS. ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT COULD REDUCE THAT MAINTANCE COST TO $73 A MONTH, AND THE FIRST YEAR SAVINGS WOULD BE $320,000. IN A CONTRACT WITH ENTERPRISE, IN FY 23 THEY WOULD REPLACE 59 VEHICLES. HE ADDED THE SUPPLY CHAIN IS BROKEN BUT ENTERPRISE WOULD LOOK NATIONALLY TO LOCATE VEHICLES FOR THE COUNTY.
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