CITY OF THOMASTON LOTTERY DRAWING WINNERS FOR 2 PACKAGE STORES

THE WINNERS IN THE LOTTERY DRAWING TUESDAY FOR THE FIRST TWO EVER ALCOHOL SALES PACKAGE STORES IN THE CITY OF THOMASTON, STEVE DUKE OF THOMASTON AND SONIYA-BEN BODHIA OF PEACHTREE CITY. THE BODHIAS TOLD US THEY PLAN TO OPEN THEIR PACKAGE STORE AT THE OLD TRAIN DEPOT ON NORTH CENTER STREET, HOPEFULLY BEFORE CHRISTMAS. COUNCIL TABLED AN APPLICATION FOR SPECIAL USE PERMIT FOR THE DEPOT UNTIL AUGUST 26TH SO THE DOWNTOWN HISTORICAL PRESERVATION COMMISSION CAN REVIEW IT, OVER THE OBJECTIONS OF PROPERTY OWNER WOODY HEATH . WOODY STATED ITS NOT IN THE DOWNTOWN HISTORICAL DISTRICT AND THE INTEGERITY OF THE BUILDING WILL BE RETAINED.
THE THOMASTON CITY COUNCIL VOTED TO DENY A REZONING FOR A 180 UNIT APARTMENT COMPLEX ON VETERANS DRIVE ON A VOTE OF 3-1-1. COUNCILMAN DON GREATHOUSE ABSTAINED EXPLAINING HIS DAUGHTER IS MARRIED TO A MEMBER OF THE ROGERS FAMILY, OWNERS OF THE PROPERTY. COUNCIL MEMBER LAYKEYTHIA REEVES VOTED AGAINST THE THE MOTION BY MAYOR PRO TEM DOUG HEAD TO DENY. DURING THE PUBLIC HEARING, MARIETTA DEVELOPER DAVID PFOTZER SPOKE IN FAVOR, DANNY HUNTER, BEN WATSON, AND CHUCK THOMPSON OPPOSED.
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