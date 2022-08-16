Tuesday, August 16, 2022

CITY OF THOMASTON LOTTERY DRAWING WINNERS FOR 2 PACKAGE STORES

 THE  WINNERS  IN  THE  LOTTERY  DRAWING    TUESDAY   FOR  THE  FIRST  TWO  EVER  ALCOHOL  SALES  PACKAGE  STORES  IN  THE  CITY  OF  THOMASTON,  STEVE  DUKE  OF  THOMASTON  AND  SONIYA-BEN  BODHIA OF  PEACHTREE  CITY.  THE  BODHIAS  TOLD  US   THEY   PLAN      TO  OPEN  THEIR  PACKAGE  STORE  AT  THE  OLD  TRAIN  DEPOT  ON  NORTH  CENTER  STREET,  HOPEFULLY   BEFORE  CHRISTMAS.   COUNCIL  TABLED  AN  APPLICATION  FOR  SPECIAL  USE  PERMIT   FOR THE  DEPOT   UNTIL  AUGUST  26TH  SO  THE   DOWNTOWN   HISTORICAL  PRESERVATION  COMMISSION  CAN  REVIEW  IT, OVER  THE  OBJECTIONS  OF  PROPERTY  OWNER  WOODY  HEATH .  WOODY   STATED  ITS  NOT  IN  THE  DOWNTOWN   HISTORICAL  DISTRICT  AND  THE  INTEGERITY OF  THE  BUILDING  WILL  BE  RETAINED.


THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL   VOTED  TO  DENY  A  REZONING  FOR  A  180  UNIT  APARTMENT  COMPLEX  ON  VETERANS  DRIVE  ON  A  VOTE  OF   3-1-1.  COUNCILMAN   DON  GREATHOUSE  ABSTAINED   EXPLAINING  HIS  DAUGHTER  IS   MARRIED  TO  A  MEMBER  OF  THE  ROGERS  FAMILY,  OWNERS  OF  THE  PROPERTY.  COUNCIL  MEMBER   LAYKEYTHIA  REEVES  VOTED  AGAINST   THE     THE  MOTION  BY  MAYOR   PRO  TEM  DOUG  HEAD  TO  DENY.  DURING  THE  PUBLIC  HEARING,   MARIETTA  DEVELOPER  DAVID  PFOTZER  SPOKE  IN  FAVOR,  DANNY  HUNTER,  BEN  WATSON,  AND  CHUCK  THOMPSON  OPPOSED.



Posted by WTGA AM & FM at 9:22 PM

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