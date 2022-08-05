UPSON TAX COMMISSIONER'S LAW SUIT ON COMMISSIONERS AGENDA

DISCUSSION OF A SETTLEMENT AGREEMENT OF A LAW SUIT FILED BY UPSON COUNTY TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN IN APRIL 2020 AGAINST COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN, THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF TAX ASSESSORS IS ON THE AGENDA FOR TUESDAY'S MEETING OF THE COUNTY COMMISSIONERS. IN THE COMPLAINT TAX COMMISSIONER CHASTAIN CONTENDS CHAIRMAN ALLEN ASKED THE CHIEF APPRASER AND TAX ASSESSOR CHAIR TO UN-SUPPRESS CHASTAIN'S ON LINE PERSONAL PUBLIC INFORMATION AFTER HE REQUESTED IT BE SUPPRESSED FOLLOWING A THREAT FROM A TAXPAYER. THE LAW SUIT CLAIMS CHAIRMAN ALLEN TOOK THE ACTION BECAUSE CHASTAIN SUPPORTED HIS OPPONENT IN THE ELECTION FOR CHAIRMAN.
THE COMPLAINT FURTHER ALLEGES CHAIRMAN ALLEN TOLD THIRD PARTIES, TAX COMMISSIONER CHASTAIN WAS NOT FIT FOR HIS JOB.
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