Wednesday, August 10, 2022

U-L STUDENT WHO CAUSED ACTIVE SHOOTER SCARE CHARGED IN JUVENILE COURT

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAYS  A   STUDENT  WHO  CAUSED  AN  ACTIVE SHOOTER  SCARE AT  UPSON-LEE   HIGH  SCHOOL,  TUESDAY,  HAS  BEEN  REFERRED  TO  JUVENILE  COURT  ON  A  CHARGE  OF  DISRUPTING  A  PUBLIC  SCHOOL.  THE  SHERIFF  SAID  A   PARENT  CALLED  911  AFTER  HER  SON   PHONED  HER  ABOUT  A  STUDENT  IN  THE  BOYS  REST  ROOM  WHO  HAD  WHAT  APPEARED  TO  BE  A  PISTOL  THAT  HE  POINTED  AT  ANOTHER  STUDENT.  TURNS  OUT  IT  WAS  A  HAND-HELD  MASSAGER,  BUT  IT  LEAD  TO  ALL  SCHOOLS  TO  BE  PLACED ON  LOCKDOWN  AND   LAWMEN  RESPONDED IN  FORCE TO  THE  SCHOOL. 


UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN   NORMAN  ALLEN   AND  COMMISSIONER  BEN  WATSON  COMMENDED  THE  LAW  ENFORCEMENT  COMMUNITY  FOR  THEIR  RESPONSE  AT  TUESDAY'S  MEETING  AND  CHAIRMAN  ALLEN  SAID  AMERIPRO  EMS  DISPATCHED  3  UNITS  TO  THE  SCHOOL.  

Posted by WTGA AM & FM at 4:11 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)