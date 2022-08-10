U-L STUDENT WHO CAUSED ACTIVE SHOOTER SCARE CHARGED IN JUVENILE COURT

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A STUDENT WHO CAUSED AN ACTIVE SHOOTER SCARE AT UPSON-LEE HIGH SCHOOL, TUESDAY, HAS BEEN REFERRED TO JUVENILE COURT ON A CHARGE OF DISRUPTING A PUBLIC SCHOOL. THE SHERIFF SAID A PARENT CALLED 911 AFTER HER SON PHONED HER ABOUT A STUDENT IN THE BOYS REST ROOM WHO HAD WHAT APPEARED TO BE A PISTOL THAT HE POINTED AT ANOTHER STUDENT. TURNS OUT IT WAS A HAND-HELD MASSAGER, BUT IT LEAD TO ALL SCHOOLS TO BE PLACED ON LOCKDOWN AND LAWMEN RESPONDED IN FORCE TO THE SCHOOL.
UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN AND COMMISSIONER BEN WATSON COMMENDED THE LAW ENFORCEMENT COMMUNITY FOR THEIR RESPONSE AT TUESDAY'S MEETING AND CHAIRMAN ALLEN SAID AMERIPRO EMS DISPATCHED 3 UNITS TO THE SCHOOL.
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