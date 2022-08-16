Tuesday, August 16, 2022

SHERIFF KILGORE REPORTS ANIMAL CRUELTY CASE

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAYS  46  YEAR  OLD MELISSA  ANN  BARRON  OF  115  RU  AL  MAIN  ROAD  HAS  BEEN  CHARGED WITH  7  COUNTS  OF  CRUELTY  TO  ANIMALS  AND  HER  SINGLE  WIDE  MOBILE  HOME  HAS  BEEN  CONDEMNED  BY  COUNTY  CODE  ENFORCEMENT  BECAUSE  OF  THE  POOR  LIVING  CONDITIONS  WITH  ALL  THE  ANIMALS  LIVING  INSIDE, MANY  SICKLY  IN  CAGES.


8  BIG  MOUNTAIN  DOGS,  GREAT  PYRENEES  AND  A  SHEPARD  WERE  SURRENDERED  TO  UPSON  ANIMAL  CONTROL  AND  ARE  BEING  SENT  TO  A  RESCUE  ORGANIZATION  IN  MIAMI, FLORIDA.  FIVE  CATS  AND  A  CHIHUAHUA  WERE  ALSO  PICKED  UP  BY  ANIMAL  CONTROL.


SHERIFF  KILGORE  SAID  COUNTY  CODE  ENFORCEMENT   RECEIVED  A  COMPLAINT  ABOUT  THE  RESIDENCE  LAST  THURSDAY  AND  DEPUTIES  ALSO  RESPONDED  AND  FOUND  A  FOUL  ODOR  EVEN  OUTSIDE  THE  TRAILER  HOME.  THERE  WAS  PET  FOOD  INSIDE  WITH  COCK  ROACHES  CRAWLING  IN  IT.


MELISSA  ANN  BARRON  WAS  BOOKED  INTO  THE  UPSON  COUNTY  JAIL  ON  BOND  OF  $10,500.

Posted by WTGA AM & FM at 11:11 AM

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