SHERIFF KILGORE REPORTS ANIMAL CRUELTY CASE

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS 46 YEAR OLD MELISSA ANN BARRON OF 115 RU AL MAIN ROAD HAS BEEN CHARGED WITH 7 COUNTS OF CRUELTY TO ANIMALS AND HER SINGLE WIDE MOBILE HOME HAS BEEN CONDEMNED BY COUNTY CODE ENFORCEMENT BECAUSE OF THE POOR LIVING CONDITIONS WITH ALL THE ANIMALS LIVING INSIDE, MANY SICKLY IN CAGES.
8 BIG MOUNTAIN DOGS, GREAT PYRENEES AND A SHEPARD WERE SURRENDERED TO UPSON ANIMAL CONTROL AND ARE BEING SENT TO A RESCUE ORGANIZATION IN MIAMI, FLORIDA. FIVE CATS AND A CHIHUAHUA WERE ALSO PICKED UP BY ANIMAL CONTROL.
SHERIFF KILGORE SAID COUNTY CODE ENFORCEMENT RECEIVED A COMPLAINT ABOUT THE RESIDENCE LAST THURSDAY AND DEPUTIES ALSO RESPONDED AND FOUND A FOUL ODOR EVEN OUTSIDE THE TRAILER HOME. THERE WAS PET FOOD INSIDE WITH COCK ROACHES CRAWLING IN IT.
MELISSA ANN BARRON WAS BOOKED INTO THE UPSON COUNTY JAIL ON BOND OF $10,500.
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