THOMASTON COUNCIL GIVES NOD TO OLD TRAIN DEPOT

THE THOMASTON CITY COUNCIL APPROVED A SPECIAL USE PERMIT FOR THE OLD TRAIN DEPOT ON NORTH CENTER STREET AT A MEETING FRIDAY, APPARENTLY PAVING THE WAY FOR BUILDING OWNER WOODY HEATH TO SELL THE DEPOT TO SONIYA-BEN DODHIA WHO WON THE LOTTERY DRAWING FOR A NEW PACKAGE STORE. THE PLANS MUST BE PRESENTED TO THE HISTORIC PRESERVATION COMMISSION SEPTEMBER 6 , AS BASED ON A 1997 ORDIANCE THE DEPOT IS IN THE HISTORIC DISTRICT. WOODY HEATH TOLD THE CITY COUNCIL PLANS ARE TO IMPROVE THE APPEARANCE OF THE DEPOT TO RESTORE ITS LOOK AS A TRAIN DEPOT. KARIM DODHIA ATTENDED THE MEETING WITH MR. HEATH AND HE TOLD 101 NEWS THEY TARGET A NOVEMBER OPENING FOR THOMASTON'S FIRST PACKAGE STORE.
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