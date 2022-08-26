Friday, August 26, 2022

THOMASTON COUNCIL GIVES NOD TO OLD TRAIN DEPOT

 THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  APPROVED  A  SPECIAL  USE  PERMIT  FOR  THE  OLD  TRAIN  DEPOT  ON  NORTH  CENTER  STREET  AT  A  MEETING  FRIDAY,   APPARENTLY   PAVING  THE  WAY  FOR  BUILDING  OWNER  WOODY  HEATH  TO  SELL  THE  DEPOT  TO      SONIYA-BEN   DODHIA    WHO  WON  THE  LOTTERY  DRAWING  FOR  A  NEW  PACKAGE  STORE.  THE  PLANS  MUST  BE  PRESENTED  TO  THE  HISTORIC  PRESERVATION  COMMISSION  SEPTEMBER  6 ,  AS BASED  ON  A   1997  ORDIANCE  THE  DEPOT  IS  IN  THE  HISTORIC  DISTRICT.    WOODY  HEATH  TOLD  THE  CITY  COUNCIL  PLANS  ARE  TO  IMPROVE    THE   APPEARANCE  OF  THE  DEPOT   TO  RESTORE  ITS  LOOK    AS  A    TRAIN  DEPOT.         KARIM           DODHIA  ATTENDED  THE  MEETING  WITH  MR.  HEATH  AND  HE  TOLD   101  NEWS  THEY  TARGET  A  NOVEMBER OPENING  FOR  THOMASTON'S  FIRST   PACKAGE  STORE. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:25 PM

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