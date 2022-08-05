Friday, August 5, 2022

UPDATE; SHERIFF KILGORE ID'S FATALITY

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  HAS  IDENTIFIED  A  THOMASTON-UPSON  SCHOOL  SYSTEM        BUS  DRIVER  KILLED  IN  A  TRAFFIC  ACCIDENT  EARLY    FRIDAY   MORNING  ON  LOGTOWN  ROAD  ---69  YEAR  OLD  SEBASTIAN   CIARCIA   OF  YATESVILLE , EMPLOYED  BY  THE  SCHOOL  SYSTEM  SINCE   2019.  THE  SCHOOL  BUS  LEFT  THE  ROADWAY  AND  CRASHED  INTO  A  TREE. 


THREE  STUDENTS  ON  THE  SCHOOL  BUS  WERE  TREATED   FOR    MINOR  INJURIES  AT  THE  E.R.  AFTER  TRANSPORT  BY  EMS.

THE  SHERIFF  SAID  THE  DRIVER  OF  AN  OUT  OF  TOWN  UTILITY  TRUCK  WAS  NOT  INJURED  WHEN  HIS  VEHICLE  WAS  APPARENTLY  SIDE-SWIPED  BY  THE  SCHOOL  BUS,  A  2022  MODEL  THAT  WAS  TOTALED.

Posted by WTGA AM & FM at 12:51 PM

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