UPDATE; SHERIFF KILGORE ID'S FATALITY

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE HAS IDENTIFIED A THOMASTON-UPSON SCHOOL SYSTEM BUS DRIVER KILLED IN A TRAFFIC ACCIDENT EARLY FRIDAY MORNING ON LOGTOWN ROAD ---69 YEAR OLD SEBASTIAN CIARCIA OF YATESVILLE , EMPLOYED BY THE SCHOOL SYSTEM SINCE 2019. THE SCHOOL BUS LEFT THE ROADWAY AND CRASHED INTO A TREE.
THREE STUDENTS ON THE SCHOOL BUS WERE TREATED FOR MINOR INJURIES AT THE E.R. AFTER TRANSPORT BY EMS.
THE SHERIFF SAID THE DRIVER OF AN OUT OF TOWN UTILITY TRUCK WAS NOT INJURED WHEN HIS VEHICLE WAS APPARENTLY SIDE-SWIPED BY THE SCHOOL BUS, A 2022 MODEL THAT WAS TOTALED.
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