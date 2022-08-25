Thursday, August 25, 2022

GRIFFIN DAYCARE OPERATOR ARRESTED

 GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT  SUPERIOR  COURT  JUDGE  BEN  COKER  HAS  ISSUED  ARREST  WARRANTS  FOR  CONNIE  BANKS  POUND,  AGE  61  OF  GRIFFIN  AFTER  REPORTS   OF  INJURIES  TO   MULTIPLE   CHILDREN  WHILE  ATTENDING  HER  STATE-CERTIFIED,  IN-HOME  DAYCARE  ON  HANOVER  DRIVE.  GRIFFIN  POLICE  SAID  APPROPRIATE   STATE  AGENCIES  HAVE  BEEN  NOTIFED  AND  ARE  CONDUCTING  THEIR  INVESTIGATION.  THE  CITY  OF  GRIFFIN  DOES  NOT  HAVE  THE  AUTHORITY  TO  SUSPEND STATE  LICENSES.


DUE  TO  THE  AGES  OF  THOSE  INVOLVED,  LIMITED  INFORMATION  WILL  BE  AVAILABLE  TO  THE  PUBLIC  UNTIL  THE  INVESTIGATION  IS  CONCLUDED.  ANYONE  WITH  INFORMATION  ABOUT  THE  CASE  CONTACT  GRIFFIN  POLICE.  .

Posted by WTGA AM & FM at 4:49 PM

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