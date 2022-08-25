GRIFFIN DAYCARE OPERATOR ARRESTED

GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT SUPERIOR COURT JUDGE BEN COKER HAS ISSUED ARREST WARRANTS FOR CONNIE BANKS POUND, AGE 61 OF GRIFFIN AFTER REPORTS OF INJURIES TO MULTIPLE CHILDREN WHILE ATTENDING HER STATE-CERTIFIED, IN-HOME DAYCARE ON HANOVER DRIVE. GRIFFIN POLICE SAID APPROPRIATE STATE AGENCIES HAVE BEEN NOTIFED AND ARE CONDUCTING THEIR INVESTIGATION. THE CITY OF GRIFFIN DOES NOT HAVE THE AUTHORITY TO SUSPEND STATE LICENSES.
DUE TO THE AGES OF THOSE INVOLVED, LIMITED INFORMATION WILL BE AVAILABLE TO THE PUBLIC UNTIL THE INVESTIGATION IS CONCLUDED. ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE CASE CONTACT GRIFFIN POLICE. .
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