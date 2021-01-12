UPDATE ON COVID-19 VACCINE IN UPSON AND LAMAR

UPSON COUNTY HEALTH DEPARTMENT NURSE ADMINISTRATOR NIKKI ROOKS TOLD 101 NEWS THE HEALTH DEPARTMENT COVID VACCINE PROGRAM IS BOOKED THURSDAY OF THIS WEEK AND NEXT WEEK BUT THERE'S STILL SOME OPENINGS FOR JAN. 28TH. 240 PERSONS ARE BOOKED AT THE HEALTH DEPARTMENT DRIVE-THRU AT FIRST UNITED METHODIST CHURCH EACH WEEK.
NURSE ADMINISTRATOR SHERRY FARR AT THE LAMAR COUNTY HEALTH DEPARTMENT SAYS THEY ARE BOOKED UNTIL WEDNESDAY FEB. 3RD WITH 240 PERSONS PER DAY. THE NUMBER TO CALL FOR AN APPOINTMENT AT ANY HEALTH DEPARTMENT IS 800--847-4262 OPTION 1.
AT LAST REPORT UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER HAD ABOUT 1500 BOOKED APPOINTMENTS--THE NUMBER TO CALL 706-647-8111 EXT.1347.
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