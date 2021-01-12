Tuesday, January 12, 2021

UPDATE ON COVID-19 VACCINE IN UPSON AND LAMAR

 UPSON  COUNTY  HEALTH  DEPARTMENT  NURSE  ADMINISTRATOR  NIKKI  ROOKS    TOLD   101  NEWS    THE  HEALTH   DEPARTMENT  COVID  VACCINE  PROGRAM IS  BOOKED  THURSDAY  OF   THIS  WEEK  AND  NEXT  WEEK  BUT  THERE'S  STILL  SOME  OPENINGS  FOR  JAN.  28TH.   240  PERSONS  ARE  BOOKED  AT  THE  HEALTH  DEPARTMENT  DRIVE-THRU  AT  FIRST  UNITED   METHODIST  CHURCH  EACH  WEEK.    


NURSE  ADMINISTRATOR  SHERRY  FARR  AT  THE  LAMAR  COUNTY  HEALTH  DEPARTMENT  SAYS  THEY  ARE  BOOKED  UNTIL  WEDNESDAY  FEB.   3RD  WITH   240  PERSONS  PER  DAY.   THE  NUMBER  TO  CALL  FOR  AN  APPOINTMENT  AT  ANY   HEALTH  DEPARTMENT  IS   800--847-4262  OPTION  1.  


AT LAST  REPORT  UPSON  REGIONAL  MEDICAL  CENTER  HAD  ABOUT    1500  BOOKED   APPOINTMENTS--THE  NUMBER  TO  CALL   706-647-8111  EXT.1347.

Posted by WTGA AM & FM at 4:39 PM

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