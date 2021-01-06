Wednesday, January 6, 2021

LAMAR COUNTY SCHOOLS CLOSING EARLY WED.--REMOTE LEARNING THROUGH JAN. 19 DUE TO COVID-19

 ACCORDING  TO  SCHOOL  SUPERINTENDANT  DR.  JUTE  WILSON  LAMAR  COUNTY  SCHOOLS  WERE   CLOSING  DOWN     WEDNESDAY   AFTERNOON     THROUGH  JAN.  19TH  DUE  TO  COVID-19 AND  THE  INCREASE  IN  QUARANTINES  IN  THE  DISTRICT.


ALL  LAMAR  COUNTY  STUDENTS  WILL  SWITCH  TO  REMOTE  LEARNING  AND  WILL  BE  ELIGIBLE  TO  RETURN  TUESDAY,   JAN.  19TH.  STAFF  WILL  REPORT FOR  NORMAL  WORK  HOURS  AND  PROVIDE  REMOTE  INSTRUCTION  EACH  DAY.


5-DAY  MEAL  BOXES  WILL  BE  AVAILABLE  FOR  PICKUP   MONDAY,  JAN.  11TH--YOU MUST SIGN  UP  BY  FRIDAY  AT  NOON.


IN  HIS  STATEMENT  DR.  WILSON  MENTIONED  A  SHORTAGE OF  BUS  DRIVERS.

Posted by WTGA AM & FM at 1:48 PM

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