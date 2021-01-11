BIG DRUG OPERATION IN THIS AREA

THE GBI HAS ANNOUNCED DOZENS OF DRUG ARRESTS IN OPERATION CRYSTAL WEB--AN INVESTIGATION THAT STARTED IN BUTTS COUNTY TARGETING METH SUPPLIERS.
A JOINT OPERATION WITH UPSON.PIKE,SPALDING, LAMAR, MERIWETHER, BUTTS, AND MONROE COUNTY SHERIFF'S OFFICES , GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER AND DA JONATHAN ADAMS OF THE TOWALIGA CIRCUIT.
THE MAIN DRUG SUPPLIERS IDENTIFIED AS JOSHUA HARRISON OF SPALDING COUNTY, KIMBERLY CHAPMAN OF MERIWETHER COUNTY, AND JIMMY EVANS OF HENRY COUNTY.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID 61 YEAR OLD JIMMY CLIFTON ROGERS OF THOMASTON WAS ARRESTED DEC. 13TH AFTER 1.5 POUNDS OF METH WAS DISCOVERED IN A TRAFFIC STOP ON 19 NORTH. THE INVESTIGATION DETERMINED ROGERS WAS DISTRIBUTING AT LEAST 1.5 POUNDS OF METH WEEKLY.
TWO OTHER UPSON COUNTY MEN ARE BEING SOUGHT, FRANK SLICKER, AGE 47 AND EDWARD "WILLIE" WILLIAMS, 63. ANYONE WITH INFORMATION ON THEIR WHEREABOUTS CALL UPSON S.O.
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