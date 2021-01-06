Wednesday, January 6, 2021

ARMED ROBBERY IN THOMASTON TUES. NIGHT

 THOMASTON  POLICE  MIKE  RICHARDSON  REPORTS  AN  ARMED  ROBBERY  AT  COUNTRY  CORNER  GROCERY  AT  WEST  MAIN  AND  HANNAH'S MILL  ROAD,  TUESDAY  NIGHT  AROUND  8;30PM.


TWO  MALES  WEARING   ORANGE  FACE  COVERINGS  PUSHED  THE  FEMALE  CLERK  BACK  INSIDE  THE  BUILDING  AND  ONE  OF  THEM  POINTED  AN  ASSAULT  RIFLE  AT  HER AND  EMPTIED  THE   CASH  REGISTER  AND  STOLE  HER  POCKETBOOK.


THEY  FLED  ON  FOOT  BUT  THE  CHIEF  SUSPECTS  THEY  HAD  A  CAR  NEAR-BY. SOME  CONTENTS  OF  THE  CLERK'S  POCKETBOOK  WERE  FOUND  SCATTERED  ALONG  THE  SIDE OF   74 WEST. INVESTIGATORS  ARE  CHECKING  WITH  PIKE COUNTY  AUTHORITIES  AS  A  SIMILAR  ROBBERY  HAPPENED IN  CONCORD ,  RECENTLY--CHIEF  RICHARDSON  TOLD   101  NEWS.





Posted by WTGA AM & FM at 3:20 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)