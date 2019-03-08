Friday, March 8, 2019

WORKER IN GRIFFIN KILLED THURSDAY

ACCORDING TO SPALDING COUNTY CORONER SONNY FOSTER A CONTRACTOR FOR COMCAST DIED THURSDAY AFTERNOON WHEN HE CAME IN CONTACT WITH OVERHEAD POWER LINES WHILE WORKING ON COMMUNCATION LINES IN A BUCKET TRUCK IN A FIELD ALONG SIDE HIGHWAY 16 WEST OF GRIFFIN..

THE NAME OF THE 60-YEAR OLD MAN FROM THE TYRONE AREA HAS NOT BEEN RELEASED PENDING NOTIFICATION OF NEXT OF KIN.

THE CABLES AT THAT POINT RUN THROUGH A WOODED AREA AND IT SEEMS HE GOT TOO CLOSE TO LIVE POWER LINES AND WAS ELECTROCUTED .
.
FEDERAL AUTHORITIES AT OSHA ARE INVESTIGATING THE ACCIDENT.


CORONER FOSTER CALLED IT A SAD SITUATION.
Posted by WTGA AM & FM at 11:35 AM

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