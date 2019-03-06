NEW BUSINESS COMING TO PIKE CO.

AT WEDNESDAY'S MEETING, THE PIKE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY VOTED TO SELL TRACT 4 OF THE PIKE COUNTY INDUSTRIAL PARK TO F J PROPERTIES FOR $135,000. THE INITIAL INVESTMENT ESTIMATED AT $2 MILLION ACCORDING TO EXECUTIVE DIRECTOR GINNY BLAKENEY.
THE COMPANY IS PROPOSING A 40,000 SQUARE FOOT BUILDING WITH A SECOND PHASE OF ANOTHER 40,000 SQUARE FOOT BUILDING , RELATIVELY SOON AFTER THEY ESTABLISH THE FIRST BUILDING—A FIRM THAT SUPPLIES AND MONITORS MACHINES IN GAS STATIONS THAT FUND THE LOTTERY SYSTEM. THE FIRST YEAR ITS ANTICIPATED $25,000 WILL BE ADDED TO THE TAX DIGEST AND AFTER PHASE TWO—ABOUT $45,000 PER YEAR.
THE COMPANY IS CURRENTLY LOCATED IN SPALDING COUNTY BUT TOLD THE PIKE DEVELOPMENT AUTHORITY THEY NEED MORE LAND TO DO BUSINESS.
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