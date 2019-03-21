GSP SGT. MAURICE RAINES OF THOMASTON PROMOTED TO LT.

GEORGIA STATE PATROL SGT. MAURICE RAINES HAS BEEN PROMOTED TO LT. AND WILL BE THE GSP LIAISON REPRESENTATIVE IN THE GOVERNOR'S OFFICE OF HIGHWAY SAFETY WORKING WITH DIRECTOR ALLEN POOL AND HIS STAFF TO BRING TRAFFIC SAFETY AWARENESS TO GEORGIA.
LT. RAINES IS A RECENT GRADUATE OF THE FBI ACADEMY IN QUANTICO, VIRIGINA AND TOLD ZOOM NEWS HE IS GRATEFUL TO THE STATE COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY FOR BEING NOMINATED TO ATTEND THE FBI ACADEMY, AND HE IS GRATEFUL THE FBI NATIONAL ACADEMY ACCEPTED HIM—A 10 WEEK PROGRAM OF ADVANCED COMMUNICATION, LEADERSHIP, AND FITNESS TRAINING.
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