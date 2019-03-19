FATALITY IN UPSON CO. MONDAY

ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL A PEDESTRIAN AT HER MAILBOX WAS KILLED WHEN STRUCK BY A CAR IN THE 3200 BLOCK OF YATESVILLE HIGHWAY MONDAY AFTERNOON.
THE VICTIM—78 YEAR OLD SUE SELF GRUBBS OF 3280 HIGHWAY 74 EAST WAS DECEASED AT THE SCENE.
A MACON MOTORIST—34 YEAR OLD DARRYL TOLEN WAS WEST BOUND AND APPARENTLY LOST CONTROL OF HIS 2005 SATURN VUE, CROSSED THE HIGHWAY AND STRUCK MS. GRUBBS. THE CAR THEN OVERTURNED AFTER HITTING A CULVERT BETWEEN TRINITY ROAD AND THE ROCK ROAD.
TOLEN WAS TRANSPORTED TO URMC WITH NON-LIFE THREATENING INJURIES. MS. GRUBBS IS THE SISTER OF THOMASTON SURVEYOR GARY SELF.
THE GSP ACCIDENT INVESTIGATION TEAM HAS BEEN CALLED INTO THE INVESTIGATION BY POST 26.
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