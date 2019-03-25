TWO HOUSE FIRES LAST WEEK IN UPSON CO

MAJOR DAMAGE AT A HOUSE FIRE AT 80 APPLEWOOD LANE LAST WEEK. ACCORDING TO UPSON S.O. RICHARD SMITH SAID HE WAS COOKING BURGERS AND FRIES AND REMEMBERS TURNING OFF THE STOVE, SAT DOWN TO WATCH TV AND FELL ASLEEP AND WAS ALERTED BY HIS SON THE KITCHEN WAS ON FIRE.
NORTHSIDE FIRE DEPARTMENT PUT IT OUT—KELLY RICHARDSON, OWNER. UNITS FROM ROCK HILL, LINCOLN PARK, AND THURSTON ALSO RESPONDED.
AT 426 COBBTOWN ROAD , KITCHEN DAMAGE IN A FIRE. TYLER REMINGTON DODGEN WAS COOKING ON THE STOVE AND LEFT THE ROOM—AND IT BLAZED-UP—DAMAGE TO THE WALL ABOVE THE STOVE. NORTHSIDE FIRE DEPARTMENT EXTINGUISHED THE FIRE.
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