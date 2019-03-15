TSPLOST AND ESPOST ON THE BALLOT TUESDAY IN UPSON

A SPECIAL ELECTION IS SET FOR TUESDAY, MARCH 19TH FOR A $17 MILLION TRANSPORTATION SPLOST FOR THE COUNTY OF UPSON, AND CITIES OF THOMASTON AND YATESVILLE, MONEY THAT CAN BE USED FOR ROAD PAVING AND SIDEWALKS.
THE COUNTY WOULD RECEIVE $9.5 MILLION, THE CITY OF THOMASTON $7.3 MILLION AND YATESVILLE $170,000. IF APPROVED UPSON COUNTY WANTS TO BOND $6 MILLION TO BEGIN ROAD PAVING ASAP. THE COUNTY HAS ABOUT 422 MILES OF ROADS AND MAYOR PRO TEM DOUG HEAD SAYS THE CITY OF THOMASTON HAS 67 MILES OF ROADS. TO RESURFACE ALL OF THEM WOULD COST THE COUNTY $60 MILLION AND THE CITY OF THOMASTON OVER $14 MILLION.
ALSO ON THE BALLOT TUESDAY, THE THOMASTON-UPSON COUNTY SCHOOLS WANT TO CONTINUE THE CURRENT EDUCATION SPLOST WITH $15 MILLION. THE BIGGEST AMOUNT $5.1 MILLION WOULD BE FOR BUILDING UPGRADES, $3 MILLION FOR COMMUNICATIONS EQUIPMENT , AND THERE'S MONEY FOR TEXTBOOKS, VEHICLES AND HALF A MILLION FOR SECURITY.
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