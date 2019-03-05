LIGHT TURN-OUT EARLY VOTING FOR E-SPLOST & T-SPLOST

COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON JR. ANNOUNCED, MONDAY, THE TRANSPORTATION SPLOST PLANNED FOR NOVEMBER OF THIS YEAR BY SPALDING COUNTY AND CITY OF GRIFFIN HAS BEEN POSTPONED UNTIL MARCH OR MAY OF 2020—TO AVOID CONFLICT WITH AN EDUCATION SPLOST ON THE BALLOT FOR NOVEMBER 2019 BY THE GRIFFIN-SPALDING SCHOOLS.
UPSON COUNTY, THE CITY OF THOMASTON, AND CITY OF YATESVILLE HAVE A TRANSPORTATION SPLOST ON THE BALLOT MARCH 19TH—THE SAME DATE AS THE THOMASTON-UPSON SCHOOLS EDUCATION SPLOST. ACCORDING TO THE REGISTRAR'S OFFICE , A LIGHT TURNOUT SO FAR FOR EARLY VOTING—AS OF TUESDAY 251 VOTES CAST FOR THE T-SPLOST AND E-SPLOST IN UPSON.
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