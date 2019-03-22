NO RULING FRIDAY IN JQC HEARING ON JUDGE CRAWFORD

ATTORNEY VIRGIL BROWN TOLD ZOOM NEWS FRIDAY HE FEELS “PRETTY GOOD “ ABOUT THE WAY AN ETHICS HEARING BY A PANEL OF THE STATE JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION CONCLUDED FRIDAY ON SUSPENDED SUPERIOR COURT JUDGE ROBERT MACK CRAWFORD. THE JQC IS SEEKING TO REMOVE JUDGE CRAWFORD FROM OFFICE BASED ON CHARGES OF THEFT OF $15,000 FROM THE PIKE CO. SUPERIOR COURT REGISTRY THE JUDGE CLAIMS WERE HIS LEGAL FEES FROM A REAL ESTATE CASE WHEN HE WAS A PRIVATE ATTORNEY. THE JQC THREE MEMBER PANEL DID NOT MAKE A RULING FRIDAY—BUT ATTORNEY BROWN SAYS HE EXPECTS IT SOON.
JUDGE CRAWFORD, ATTORNEY EUGENE DABBS , AND PIKE COUNTY PASTOR BILLY SMITH WERE AMONG THOSE WHO TESTIFED AT THE CONTINUED HEARING IN HENRY COUNTY. A COBB COUNTY JUDGE DENIED A MOTION FOR INJUNCTION EARLIER IN THE WEEK—THAT CONTESTED THE COMPOSITION OF THE JQC.
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