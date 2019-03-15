EXTRA SECURITY AT UPSON CO COURTHOUSE FRIDAY

SHERIFF DAN KILGORE ORDERED EXTRA SECURITY OUTSIDE THE UPSON COUNTY COURTHOUSE AND INSIDE THE COURTROOM FRIDAY WHILE SOME MOTIONS WERE HEARD BY SUPERIOR COURT JUDGE FLETCHER SAMS ON ALLEGED GANG MEMBER ANGELINA GARCIA. MS. GARCIA FROM NORTH CAROLINA IS SUSPECTED TO BE A MEMBER OF THE BLOODS GANG INVOLVED IN A SHOOTING INCIDENT ON A. STREET—A CASE THAT HAS 6 DEFENDANTS IN ALL.
DISTRICT ATTORNEY BEN COKER SAYS MS. GARCIA IS SCHEDULED TO GO ON TRIAL IN UPSON COUNTY ON MONDAY, MARCH 25TH. AUTHORITIES BELIEVE THE GANG MEMBERS CAME TO THOMASTON WITH INTENT TO CARRY OUT A HIT ON GANG MEMBER XTAVIA BRYANT—WHO WAS SHOT DURING THE INCIDENT, BUT SURVIVED.
SHERIFF KILGORE SAID THERE HAVE BEEN NO DIRECT THREATS BUT AS A PRECAUTION HE POSTED DEPUTIES ON ALL CORNERS OUTSIDE THE COURTHOUSE AND ADDITIONAL DEPUTIES INSIDE THE COURTROOM.
D.A. COKER SAID TWO DEFENDANTS IN THE CASE ARE FROM THOMASTON, GREGORY LAWSON AND JADE BRADSHAW.
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