GANG MEMBER TO SERVE 20 YEARS IN PRISON

THE FIRST DEFENDANT IN A GANG-BANGERS CASE WITH MULTIPLE SUSPECTS ENTERED A GUILTY PLEA MONDAY RATHER THAN GOING ON TRIAL IN UPSON SUPERIOR COURT.
ACCORDING TO GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT CHIEF ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER---45 YEAR OLD ANGELINA GARCIA SAID TO BE THE #3 LIEUTENANT IN THE DONALD G. BLOODS GANG -- WAS SENTENCED BY JUDGE FLETCHER SAMS TO 20 YEARS TO SERVE IN PRISON, 20 YEARS PROBATION , IS BANISHED FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT,AND MUST NOT HAVE CONTACT WITH THE VICTIM , ANY OTHER GANG MEMBERS OR WITNESSES.
SHE WAS CHARGED WITH ORDERING A HIT ON ANOTHER GANG MEMBER EXTAVIA BRYANT WHO GOT CROSSED-UP WITH THE GANG AND WAS SHOT SEVERAL TIMES IN A FIELD NEAR A. STREET, BUT SURVIVED.
A.D.A . BRODER SAID MONDAY MORNING BEFORE TRIAL, MS. GARCIA AND HER DEFENSE ATTORNEY VIEWED A VIDEO OF BRYANT FROM THOMASTON POLICE DETAILING THE EVENTS OF THE SHOOTING , LAYING OUT EVIDENCE THE STATE HAD AGAINST GARCIA.
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