Wednesday, September 9, 2020

THOMASTON'S ETHICS COMMITTEE TO RETAIN ATTORNEY DAVID DUNAWAY

THE  CITY  OF  THOMASTON  ETHICS  COMMITTEE  HAS  VOTED  TO  RETAIN  ATTORNEY  DAVID  DUNAWAY  TO     ADVISE  THE  BOARD  ON  THE   ETHICS  HEARING  SET  FOR  MAYOR PRO  TEM  DOUG  HEAD  ON  THE  R.E. LEE  CONFEDERATE  IMAGERY  ISSUE.

THE  ETHICS  COMMITTEE  MET  MOSTLY  IN EXECUTIVE  SESSION  TUESDAY  AND  RETURNED  WITH  THE  MOTION  TO  SELECT  ATTORNEY  DUNAWAY.  IT   TOOK   NO  OTHER  ACTION.

MAYOR PRO  TEM  DOUG  HEAD  TOLD  US  HE  HAS  RETAINED  THE  SERVICES OF  GRIFFIN  ATTORNEY  NEWTON  GALLOWAY  TO  REPRESENT   HIM.

CITY  HALL  WILL  PAY  ALL  THE  LEGAL  FEES  OF  THE  TWO  ATTORNEYS.  COUNCIL  ATTORNEY  DEANN  WHEELER  HAS  STATED  SHE  CAN  NOT  REPRESENT  THE  ETHICS  BOARD OR  COUNCILMAN  HEAD  AS   THE  ETHICS  COMMITTEE   IS  CHARGED  WITH  MAKING  A  RECOMMENDATION  TO  COUNCIL  FOLLOWING  THE  HEARING.

THE THREE  MEMBERS  OF  THE  ETHICS  COMMITTEE  INCLUDE  CHAIRMAN  RONALD  VAN  HOUTEN,  CONSTANCE  FLINT  AND  BOB  COCHRAN.  AT  LAST  WEEK'S  MEETING  THE  CITY  COUNCIL  APPROVED  A  MOTION  THAT  TWO  ETHICS  COMPLAINTS  FILED  AGAINST  ETHICS  CHAIRMAN  RONALD  VAN  HOUTEN  HAD  NO  MERIT. COUNCILMAN  HEAD  ABSTAINED  FROM  VOTING.
Posted by WTGA AM & FM at 5:22 PM

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