Tuesday, September 15, 2020

PIKE CO.-TAYLOR CO. GAME FRIDAY HAS BEEN CANCELLED

 PIKE  COUNTY  ATHLETIC  DIRECTOR  JAMES STANFORD HAS  ANNOUNCED  THIS  FRIDAY'S MAKE-UP  GAME  WITH  TAYLOR  COUNTY  HAS  BEEN  CANCELLED--DUE TO  COVID-19  AND  THE  SEPTEMBER  25TH  GAME  WITH  SPALDING  HAS  BEEN  RESCHEDULED  FOR  OCT.  30TH.


A.D. STANFORD  TOLD   101  NEWS--LIGHTNING  IN  THE  AREA  CAUSED  POSTPONEMENT  OF  THE  TAYLOR  COUNTY  GAME  IN  BUTLER,  FRIDAY NIGHT--BUT  5  OR  6  KEY  PLAYERS  ON  THE  PIRATES  TEAM  ARE QUARANTINED  FOR  14  DAYS    AFTER  BEING  EXPOSED  TO  THE  VIRUS--SO  THE  TAYLOR  COUNTY  GAME  HAS  BEEN  CANCELLED  AND  THE  SPALDING  GAME  MOVED  TO  NEXT  MONTH  IN  ZEBULON. 


THE  A.D.  SAID  THE  CHANGES  WERE  MADE  FOR  THE  SAFETY  OF  THE  PLAYERS.

Posted by WTGA AM & FM at 3:31 PM

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