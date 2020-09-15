PIKE CO.-TAYLOR CO. GAME FRIDAY HAS BEEN CANCELLED

PIKE COUNTY ATHLETIC DIRECTOR JAMES STANFORD HAS ANNOUNCED THIS FRIDAY'S MAKE-UP GAME WITH TAYLOR COUNTY HAS BEEN CANCELLED--DUE TO COVID-19 AND THE SEPTEMBER 25TH GAME WITH SPALDING HAS BEEN RESCHEDULED FOR OCT. 30TH.
A.D. STANFORD TOLD 101 NEWS--LIGHTNING IN THE AREA CAUSED POSTPONEMENT OF THE TAYLOR COUNTY GAME IN BUTLER, FRIDAY NIGHT--BUT 5 OR 6 KEY PLAYERS ON THE PIRATES TEAM ARE QUARANTINED FOR 14 DAYS AFTER BEING EXPOSED TO THE VIRUS--SO THE TAYLOR COUNTY GAME HAS BEEN CANCELLED AND THE SPALDING GAME MOVED TO NEXT MONTH IN ZEBULON.
THE A.D. SAID THE CHANGES WERE MADE FOR THE SAFETY OF THE PLAYERS.
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