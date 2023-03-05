Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
March 3, 2023
1. 20R0316AJ LARRIS SUTTON CT.1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: ALFORD PLEA- 20 YEARS, 1 YEAR TO SERV; FOLLOWED BY 19 YEARS PROBATION; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $2,500 FINE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
2. 22R0145 WILLIAM COOTS CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: SPEEDING: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE. CT. 4: LICENSE TO BE CARRIED AND EXHIBITED ON DEMAND: NOLLE PROSEQUI.
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