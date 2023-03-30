HEAVY TRUCKS BILL PASSES STATE LEGISLATURE

A WATERED DOWN VERSION OF THE SO CALLED HEAVIER TRUCKS BILL PASSED IN THE LATE HOURS OF THE GA. GENERAL ASSEMBLY, WEDNESDAY, A BILL OPPOSED BY LOCAL AND COUNTY GOVERNMENTS ALL OVER THE STATE . UPSON/MONROE/BIBB SENATOR PRO TEM JOHN KENNEDY VOTED FOR THE BILL BUT HOUSE SEAT 135 REPRESENTATIVE BETH CAMP VOTED AGAINST THE FINAL VERSION . CAMP VOTED FOR THE BILL THAT WAS VOTED OUT OF THE HOUSE--BUT A CONFERENCE COMMITTEE CREATED A NEW VERSION THAT PASSED.
UPSON'S COUNTY MANAGER JASON TINSLEY AND LAMAR COUNTY COMMISSIONER NANCY THRASH WENT TO THE STATE CAPITAL AND TESTIFIED AGAINST THE BILL--CHARGING HEAVIER TRUCKS, ESPECIALLY LOG TRUCKS , WILL DO MORE DAMAGE TO COUNTY ROADS. MANAGER TINSLEY TOLD 101 NEWS THE MEASURE THAT PASSED ALLOWS LOCAL LAW ENFORCEMENT TO GET TRAINING AND CERTIFICATION TO POLICE WEIGHT LIMITS ON TRUCKS, SOMETHING NOT CURRENTLY ALLOWED AND THE NEW LAW APPLIES TO ONLY FORESTRY AND AGRICULTURE TRUCKING.
COUNTY MANAGER TINSLEY SAID HE LOBBIED HARD FOR REPRESENTATIVE CAMP TO OPPOSE THE FINAL VERSION, SOMETHING ALL LOCAL GOVERNMENTS IN HER DISTRICT OF UPSON, PIKE, AND LAMAR WERE AGAINST.
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