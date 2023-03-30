Thursday, March 30, 2023

HEAVY TRUCKS BILL PASSES STATE LEGISLATURE

 A  WATERED  DOWN  VERSION  OF   THE  SO  CALLED  HEAVIER  TRUCKS  BILL  PASSED  IN  THE  LATE  HOURS  OF  THE  GA.  GENERAL  ASSEMBLY,  WEDNESDAY,  A  BILL  OPPOSED  BY  LOCAL  AND COUNTY  GOVERNMENTS  ALL  OVER  THE  STATE .   UPSON/MONROE/BIBB   SENATOR  PRO  TEM  JOHN  KENNEDY  VOTED  FOR  THE  BILL  BUT  HOUSE  SEAT  135  REPRESENTATIVE  BETH  CAMP  VOTED  AGAINST  THE   FINAL   VERSION .  CAMP  VOTED  FOR  THE  BILL  THAT  WAS  VOTED  OUT OF  THE  HOUSE--BUT  A  CONFERENCE  COMMITTEE  CREATED  A  NEW  VERSION  THAT  PASSED.


UPSON'S  COUNTY MANAGER  JASON  TINSLEY  AND  LAMAR  COUNTY  COMMISSIONER  NANCY  THRASH  WENT  TO  THE  STATE  CAPITAL  AND  TESTIFIED  AGAINST  THE  BILL--CHARGING  HEAVIER  TRUCKS,  ESPECIALLY  LOG  TRUCKS ,   WILL  DO  MORE  DAMAGE  TO  COUNTY  ROADS.  MANAGER  TINSLEY   TOLD   101  NEWS    THE  MEASURE  THAT  PASSED  ALLOWS  LOCAL  LAW  ENFORCEMENT  TO  GET  TRAINING  AND  CERTIFICATION  TO  POLICE  WEIGHT  LIMITS  ON  TRUCKS,  SOMETHING  NOT  CURRENTLY  ALLOWED  AND  THE  NEW  LAW  APPLIES  TO  ONLY FORESTRY  AND  AGRICULTURE  TRUCKING.


COUNTY  MANAGER  TINSLEY  SAID  HE LOBBIED  HARD  FOR  REPRESENTATIVE  CAMP  TO  OPPOSE  THE  FINAL  VERSION, SOMETHING  ALL  LOCAL  GOVERNMENTS  IN  HER  DISTRICT OF  UPSON,  PIKE,  AND LAMAR  WERE  AGAINST.

Posted by WTGA AM & FM at 11:22 AM

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