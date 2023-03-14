Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
March 13-14, 2023
1. 20R0322 JAMES CARTER CT. 1: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER: 5 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM. CT. 2: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE AN OFFICER: 3 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNTS 1 & 2; CONCURRENT TO COUNT 4. CT. 4: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON: 4 YEARS PROBATION CONSEUCTIVE TO COUNTS 1 & 2; CONCURRENT TO COUNT 3; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.
2. 22R0244 JAMES CARTER CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION CONCURRENT TO CASE 20R0322; 23R0057; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: RECKLESS DRIVING: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: DRIVING ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: VIOLATING INSURANCE REQUIREMENTS FOR MOTORCYCLES: NOLLE PROSEQUI.
3. 23R0057 JAMES CARTER CT. 1: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING- REDUCED- THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 12 MONTHS TO SERVE TO RUN CONCURRENT WITH CASE #20R0322; 22R0244.
4. 22R0440 OTHERON WELLMAKER CT. 1: BATTERY- FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS, SERVE 30 DAYS IN THE COUNTY JAIL; FOLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; COMPLETE A FAMILY VIOLENCE INTERVENTION PROGRAM; CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3 RD DEGREE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 1; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
5. 22R0332 CHARLES WEBB CT. 1: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: RECKLESS DRIVING: 12 MONTHS PROBATION; DRIVER’S LICENSE SUSPENSION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 3: DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 2. CT. 4: DAILURE TO STOP FOR STOP SIGN: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNTS 2 & 3. CT. 5: DRIVING WITHOUT HEADLIGHTS: NOLLE PROSEQUI.
6. 22R0101 KENNETH WILBURN CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 5 YEARS, 60-120 DAYS TO BE SERVED IN A PROBATION DETENTION CENTER; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION.
7. 22R0487 TOMMY KENDRICK, JR. CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; $2,000 FINE.
8. 22R0490 CHRISTY MCELWANEY CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
9. 22R0484 LAMONICA GRIGGS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 2: DUI: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; DEFENSIVE DRIVING COURSE; DUI CLASS; $500 FINE. CT.3: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEUI. CT. 4: IMPROPER HEADLIGHTS: NOLLE PROSEQUI.
10. 22R0252A RYAN DERIENZ CT. 1: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY: 10 YEARS; BANISHMENT FROM GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; ANGER MANAGEMENT CT. 2: SIMPLE BATTERY: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $500 FINE.
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