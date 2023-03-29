UPSON BOC APPROVES MAX PRICE FOR NEW JUSTICE CENTER

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS APPROVED THE GUARANTEED MAXIMUM PRICE FOR THE NEW PROPOSED JUDICIAL CENTER AFTER A REVISED PACKAGE PRESENTATION AT TUESDAY'S MEETING FROM BUILDING CONSULTANT PARRISH CONSTRUCTION COMPANY--ITS $20.8 MILLION , THAT'S UP ABOUT $400,000 FROM THE NUMBERS DISCUSSED AT LAST WEEK'S WORK SESSION THAT INCLUDES SOME ADD-ONS, BUT ITS UNDER THE $22 MILLION BUDGET FOR THE PROJECT FUNDED BY A BOND ISSUE TO BE REPAID BY SPLOST FUNDS.
COMMISSIONER PAUL JONES MADE THE MOTION TO APPROVE THAT FIGURE, ADDING HIS DISAPPOINTMENT THAT THERE WERE NOT MORE LOCAL BIDDERS. OF 83 BIDS RECEIVED, 11% WERE AWARDED TO UPSON COUNTY SUBCONTRACTORS. COMMISSIONERS BEN WATSON AND JAMES ELLINGTON WERE ABSENT FROM THE MEETING, BUT CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID HE HAD DISCUSSED THE PRICE WITH THEM AND THEY WERE IN FAVOR--THE WATSON'S HAVE A NEW BORN AND ELLINGTON IS RECOVERING FROM SERIOUS SURGERY.
PARRISH CONSTRUCTION ALSO RECOMMENDED UPSON EMC FOR ELECTRICAL SERVICES FOR THE JUSTICE CENTER. GA. POWER WAS A NO BID, AND THE CITY OF THOMASTON HAD THE ONLY OTHER BID. THE BOARD TABLED A DECISION ON ELECTRICAL SERVICE, UNTIL THE NEXT MEETING, AS COMMISSIONER LORENZO WILDER IS ON THE UPSON EMC BOARD OF DIRECTORS. ACCORDING TO PROJECT DIRECTOR JIM FALLON, UPSON EMC'S PROPOSAL WAS $1.1 MILLION AND THE CITY OF THOMASTON HAD TWO OPTIONS, ONE FOR $1.6 MILLION AND ANOTHER FOR $1.4 MILLION, PLUS UPSON EMC PLEDGED NO RATE HIKES FOR THE FIRST TEN YEARS.
FALLON TOLD THE BOARD , WORK IS SCHEDULED FOR BEGIN MAY I TO BE COMPLETED ON OCTOBER 31 2024.
IN OTHER ACTION, COUNTY MANAGER JASON TINSLEY REPORTED A LOCAL STATE OF EMERGENCY HAS BEEN DECLARED SO CONTRACTORS CAN BEGIN WORK ASAP ON REPAIRING ROADS DAMAGED BY FLOODING. HE ESTIMATED THERE'S 7 OR 8 ROADS THAT WILL REQUIRE WORK IN THE RANGE OF $200,000 EACH. HE STATED THERE WERE NO INJURIES AND NO FATALITIES RESULTING FROM THE EVENT AND PRAISED COUNTY CREWS, EMA, VOLUNTEER FIRE DEPARTMENTS, AND OTHER VOLUNTEERS WHO PITCHED IN TO HELP CLEAR ROADS--RESPONSE WAS IMPRESSIVE--HE EXPLAINED. STATE GEMA AND G-DOT ARE ON BOARD TO HELP AND THE MANAGER SAID REIMBURSEMENT IS HIGHLY LIKELY.
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