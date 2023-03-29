Wednesday, March 29, 2023

UPSON BOC APPROVES MAX PRICE FOR NEW JUSTICE CENTER

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS   APPROVED    THE  GUARANTEED MAXIMUM  PRICE  FOR  THE  NEW  PROPOSED  JUDICIAL  CENTER  AFTER  A  REVISED  PACKAGE  PRESENTATION  AT  TUESDAY'S  MEETING  FROM  BUILDING  CONSULTANT  PARRISH  CONSTRUCTION  COMPANY--ITS  $20.8  MILLION ,  THAT'S  UP  ABOUT   $400,000  FROM  THE  NUMBERS  DISCUSSED  AT  LAST  WEEK'S  WORK  SESSION  THAT  INCLUDES  SOME  ADD-ONS,  BUT  ITS  UNDER  THE  $22  MILLION  BUDGET  FOR  THE  PROJECT  FUNDED  BY  A  BOND  ISSUE  TO  BE  REPAID  BY  SPLOST  FUNDS.


COMMISSIONER  PAUL  JONES   MADE  THE  MOTION  TO  APPROVE  THAT  FIGURE,  ADDING  HIS  DISAPPOINTMENT  THAT  THERE  WERE  NOT  MORE  LOCAL  BIDDERS.  OF  83  BIDS  RECEIVED, 11% WERE  AWARDED  TO  UPSON  COUNTY  SUBCONTRACTORS.  COMMISSIONERS  BEN  WATSON  AND  JAMES  ELLINGTON  WERE  ABSENT  FROM  THE  MEETING,  BUT  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  SAID  HE  HAD  DISCUSSED  THE PRICE  WITH  THEM  AND  THEY  WERE  IN  FAVOR--THE  WATSON'S  HAVE  A   NEW  BORN  AND  ELLINGTON  IS  RECOVERING  FROM   SERIOUS   SURGERY. 


PARRISH  CONSTRUCTION  ALSO  RECOMMENDED  UPSON  EMC  FOR  ELECTRICAL  SERVICES  FOR  THE  JUSTICE  CENTER.  GA.  POWER    WAS  A  NO  BID,  AND    THE  CITY  OF  THOMASTON  HAD  THE ONLY  OTHER  BID.  THE  BOARD    TABLED   A  DECISION  ON  ELECTRICAL  SERVICE,  UNTIL  THE  NEXT  MEETING,  AS  COMMISSIONER  LORENZO  WILDER  IS  ON  THE  UPSON  EMC  BOARD  OF  DIRECTORS.  ACCORDING  TO   PROJECT  DIRECTOR  JIM   FALLON,   UPSON  EMC'S  PROPOSAL  WAS   $1.1  MILLION  AND  THE  CITY  OF  THOMASTON  HAD  TWO  OPTIONS,  ONE  FOR   $1.6  MILLION  AND  ANOTHER  FOR $1.4  MILLION,   PLUS  UPSON  EMC  PLEDGED  NO  RATE  HIKES  FOR  THE  FIRST  TEN  YEARS.


FALLON  TOLD  THE  BOARD , WORK  IS  SCHEDULED  FOR  BEGIN  MAY  I  TO  BE  COMPLETED   ON    OCTOBER   31    2024.


IN  OTHER  ACTION,  COUNTY  MANAGER  JASON  TINSLEY  REPORTED  A  LOCAL  STATE OF  EMERGENCY  HAS  BEEN DECLARED  SO  CONTRACTORS  CAN  BEGIN  WORK  ASAP  ON  REPAIRING  ROADS  DAMAGED  BY  FLOODING.  HE  ESTIMATED  THERE'S   7  OR  8  ROADS  THAT  WILL  REQUIRE  WORK  IN  THE  RANGE  OF   $200,000  EACH.  HE  STATED  THERE  WERE  NO  INJURIES  AND  NO  FATALITIES  RESULTING  FROM  THE  EVENT  AND  PRAISED  COUNTY  CREWS,  EMA,  VOLUNTEER  FIRE  DEPARTMENTS,  AND  OTHER  VOLUNTEERS  WHO  PITCHED  IN  TO  HELP  CLEAR  ROADS--RESPONSE  WAS  IMPRESSIVE--HE  EXPLAINED.  STATE  GEMA  AND  G-DOT  ARE  ON  BOARD  TO  HELP  AND  THE MANAGER  SAID  REIMBURSEMENT  IS  HIGHLY LIKELY.

Posted by WTGA AM & FM at 12:17 PM

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