Thursday, March 30, 2023

Upson County Grand Jury True Bills

 2023 MARCH TERM GRAND JURY

MARCH 29, 2023

TRUE BILL LIST

 

1.) DALE JOSEPH BOYT CT. 1: MAKING A FALSE STATEMENT CT. 2: INTERFERENCE WITH CUSTODY CT. 3: OBSCENE INTERNET CONTACT WITH A CHILD CT. 4: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 5: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 6: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 7: FALSE REPORT OF A CRIME

 

2.) THOMAS JAMES BUTLER CT. 1: TERRORISTIC THREATS WITH INTENT TO  RETALIATE

 

3.) AMON CARMONA CT. 1: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A  POLICE OFFICER CT. 2: DRIVING UNDER THE INFLUENCE – UNDER AGE OF 21 CT. 3: DISREGARDING TRAFFIC CONTROL DEVICE CT. 4: FAILURE TO STOP AT A STOP SIGN CT. 5: SPEEDING CT. 6: RECKLESS DRIVING CT. 7: FAILURE TO MAINTAIN LANE CT. 8: OPEN CONTAINER

 

4.) JOSEPH THORN CARTER CT. 1: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 2: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 3: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 4: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 5: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 6: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN

 

5.) TERRY LAMARIO CHRISTIAN CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA WITH  INTENT TO DISTRIBUTE CT. 2: VIOLATION OF STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT

 

6.) CODY BRANTON GILBERT CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA WITH  INTENT TO DISTRIBUTE CT. 2: VIOLATION OF STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT

 

7.) KENQUASIA KARRION SMITH CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA WITH  INTENT TO DISTRIBUTE

 

8.) MICHELLE ROSE COOK CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE II  CONTROLLED SUBSTANCE CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE CT. 4: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 5: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 6: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 7: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 8: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 9: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 10: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 11: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 12: DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER

 

9.) KENDRICKUS MARQUELL HOLDER CT. 1: CRUELTY TO CHILDREN IN THE FIRST  DEGREE CT. 2: BATTERY

 

10.) JESSICA KATHERINE HOLTS CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN  THE SECOND DEGREE CT. 2: ONSTRUCTION OF AN OFFICER

 

11.) WILLIAM TAVARIS HOSLEY CT. 1: TERRORISTIC THREATS  CT. 2: HARRASSING COMMUNICATIONS

 

12.) LEMARCUS DARNELL JACKSON CT. 1: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 2: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 3: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 4: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 5: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 6: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 7: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 8: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 9: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 10: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 11: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD CT. 12: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD 

 

13.) HOWATDRICK JAMAL JONES CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 3: POSSESSION OF PROHIBITED ITEMS BY INMATES

 

14.) JOSHUA BRESHAWN MCAFEE CT. 1: KIDNAPPING  CT. 2: BURGLARY IN THE FIRST DEGREE CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT CT. 4: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING CT. 5: HINDERING EMERGENCY TELEPHONE CALL CT. 6: DISORDERLY CONDUCT CT. 7: CRIMINAL TRESPASS CT. 8: BATTERY

 

15.) ANGELIA DENNISE MENTZER CT. 1: MAKING A FALSE STATEMENT

 

16.) CARLOS XAVIER MILLER CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT  CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 3: POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON

 

17.) ZION KESHON PATE CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA WITH  INTENT TO DISTRIBUTE CT. 2: POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 3: POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSSION OF A FELONY CT. 4: POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY

 

18.) HALEY NICOLE ROBERTS CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER

 

19.) JOSEPH JUSTIN ROBINSON CT. 1: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 2: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 3: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 4: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 5: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN CT. 6: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN

 

20.) PHILLIPE SANCHEZ ROCKEMORE CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN  PROPERTY CT. 2: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER CT. 3: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE CT. 4: RECKLESS DRIVING CT. 5: DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY

 

21.) NATHAN ROGERS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT  CT. 2: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE CT. 3: THEFT BY TAKING CT. 4: HINDERING EMERGENCY TELEPHONE CALL

 

22.) DOUGLAS HAROLD STEVENS CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER

 

23.) CRYSTAL MICHELLE TEAL CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR  AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE

 

24.) JODY LEE WATSON CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR  AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE

 

25.) YULANDURAS LATRISE TERRY CT. 1: MAKING A FALSE STATEMENT CT. 2: MAKING A FALSE STATEMENT CT. 3: FALSE REPORT OF A CRIME CT. 4: FALSE REPORT OF A CRIME

 

26.) DEMONTARIUS RODRIGUE THOMPSON CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER

 

27.) JAHEIM DANTAVIOUS WHITE CT. 1: SEXUAL CONTACT BY EMPLOYEE OR  AGENT IN THE FIRST DEGREE CT. 2: CROSSING THE GUARD LINE WITH UNAUTHORIZED ITEMS

 

28.) JOHNNY BENNIE WILSON, JR. CT. 1: FAILURE TO MAINTAIN LANE  CT. 2: POSSESSION OF MARIJUANA, MORE THAN AN OUNCE CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE CT. 4: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE CT. 5: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 6: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON

 

29.) MELISSA NICOLE WYATT CT. 1: POSSESSION OF CONTRABAND BY  INMATE  

 

30.) LAQUAVIOUS ANTWAIN HICKMAN CT. 1: KIDNAPPING  CT. 2: FALSE IMPRISONMENT CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT CT. 4: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER CT. 5: POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON

Posted by Fun 101.1 FM at 9:16 PM

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