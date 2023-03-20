Monday, March 20, 2023

FUN 101 CELEBRATES WITH COPPER LINE BBQ SAUCE SAT/3/25 AT GRIFFIN WALMART

 FUN  101  FM  LIVE  RADIO  SHOW    IN  THE  DELI  SECTION  OF  GRIFFIN  WAL MART,    FROM   NOON  TO   2PM  SATURDAY,  MARCH  25,   TO  CELEBRATE  THE  FIRST  ANNIVERSARY   OF  GRIFFIN'S  OWN  COPPER  LINE  BBQ   SAUCE,  NOW  AVAILABLE  IN   200  STORES  IN  THE  SOUTH.   THE  BIG  EVENT  IS   10AM  TILL  5PM  WITH  PRIZES  AND  SAMPLING   OF  COPPER  LINE  BBQ   SAUCE.  SEAN  CAIN  SAYS  HE  STARTED  MAKING  THE  SAUCE  ABOUT   20  YEARS  AGO  AND  GIVING IT  AWAY. OVER  TIME  HE  APPROACHED  BRIAN  TAYLOR  ABOUT  THE  IDEA  OF  COMMERCIALIZING  THE  SAUCE.  ONCE  DECIDED,  THEY  SPENT  2  YEARS  BUILDING  OUT  THE  PRODUCT,  WITH  LOGOS,  PRODUCTION,  AND  MARKETING  THE  SAUCE.

Posted by WTGA AM & FM at 4:17 PM

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