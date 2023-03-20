FUN 101 CELEBRATES WITH COPPER LINE BBQ SAUCE SAT/3/25 AT GRIFFIN WALMART

FUN 101 FM LIVE RADIO SHOW IN THE DELI SECTION OF GRIFFIN WAL MART, FROM NOON TO 2PM SATURDAY, MARCH 25, TO CELEBRATE THE FIRST ANNIVERSARY OF GRIFFIN'S OWN COPPER LINE BBQ SAUCE, NOW AVAILABLE IN 200 STORES IN THE SOUTH. THE BIG EVENT IS 10AM TILL 5PM WITH PRIZES AND SAMPLING OF COPPER LINE BBQ SAUCE. SEAN CAIN SAYS HE STARTED MAKING THE SAUCE ABOUT 20 YEARS AGO AND GIVING IT AWAY. OVER TIME HE APPROACHED BRIAN TAYLOR ABOUT THE IDEA OF COMMERCIALIZING THE SAUCE. ONCE DECIDED, THEY SPENT 2 YEARS BUILDING OUT THE PRODUCT, WITH LOGOS, PRODUCTION, AND MARKETING THE SAUCE.
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