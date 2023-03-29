PEDESTRIAN ACCIDENT DT THOMASTON

POST 26 GA. STATE PATROL HAS ISSUED THE ACCIDENT REPORT ON A SAND TRUCK BIG RIG THAT HIT A PEDESTRIAN, DOWNTOWN THOMASTON MARCH 23RD AT NORTH CENTER AND WEST MAIN. THE VICTIM, HONORI SOTELO , AGE 53 OF CREEKSIDE MANOR DRIVE OF THOMASTON WAS LIFEFLIGHTED TO MACON MEDICAL CENTER AFTER BEING STRUCK IN THE WALKWAY BY RAYMOND BRANDON KNIGHT, 48 OF MAPLE STREET, MANCHESTER--WHO ACCORDING TO THE REPORT, FAILED TO YIELD.
ACCORDING TO STATE TROOPER S.G. SMITH, KNIGHT STATED THAT HE THOUGHT ANOTHER VEHICLE STRUCK THE PEDESTRIAN, NOT HIM, BUT TROOPER SMITH LOCATED HUMAN TISSUE FROM THE VICTIM ON THE RIGHT FRONT TIRE AND RIGHT REAR TANDEMS OF THE SAND TRUCK. A VIDEO OF THE INCIDENT WAS RECORDED BY THE DAY REALTY SURVEILLANCE CAMERA.
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