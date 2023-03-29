Wednesday, March 29, 2023

PEDESTRIAN ACCIDENT DT THOMASTON

 POST   26  GA.  STATE PATROL    HAS   ISSUED    THE  ACCIDENT  REPORT  ON  A  SAND  TRUCK  BIG   RIG  THAT  HIT  A  PEDESTRIAN, DOWNTOWN  THOMASTON  MARCH 23RD  AT   NORTH  CENTER  AND  WEST  MAIN.  THE   VICTIM,  HONORI SOTELO , AGE  53   OF   CREEKSIDE  MANOR  DRIVE    OF  THOMASTON  WAS  LIFEFLIGHTED  TO  MACON  MEDICAL  CENTER  AFTER  BEING  STRUCK  IN  THE  WALKWAY  BY  RAYMOND  BRANDON  KNIGHT,  48  OF  MAPLE  STREET, MANCHESTER--WHO  ACCORDING  TO  THE  REPORT, FAILED  TO  YIELD.


ACCORDING  TO  STATE  TROOPER  S.G. SMITH,  KNIGHT  STATED  THAT   HE  THOUGHT  ANOTHER  VEHICLE  STRUCK  THE  PEDESTRIAN, NOT  HIM,  BUT  TROOPER  SMITH  LOCATED  HUMAN  TISSUE  FROM  THE  VICTIM  ON  THE  RIGHT  FRONT  TIRE  AND  RIGHT  REAR  TANDEMS  OF  THE  SAND  TRUCK.   A  VIDEO  OF  THE  INCIDENT  WAS  RECORDED  BY  THE  DAY  REALTY  SURVEILLANCE  CAMERA.

Posted by WTGA AM & FM at 4:21 PM

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