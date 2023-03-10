Friday, March 10, 2023

UPSON BOC CHAIR AND THOMASTON MAYOR EXCHANGE LETTERS ON JOINT PROJECTS

 UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  AND  THOMASTON  MAYOR  J.D.  STALLINGS  HAVE  EXCHANGED  LETTERS  EXPLAINING  THEIR  POSITION  ON  JOINT  PROJECTS--AFTER  DISCUSSIONS  BROKE  DOWN  RECENTLY  ON  FUNDING   ITEMS, ESPECIALLY  RECREATION.  


 MAYOR  STALLINGS  AGREES  WITH  CHAIRMAN  ALLEN  THE  IDA  IS  EXCLUDED  FROM  AREAS OF  CONTENTION  AND  CITY  STAFF  WILL  WORK  WITH  COUNTY  STAFF   TO  FORMULATE  ADJUSTED  SPENDING  TO  COMPENSATE FOR  THE  REDUCED  REVENUES  ATTRIBUTED  TO  THE  PREVIOUS  YEARS  AVERAGE  BUDGETS.  RECREATION  IS A  SORE  SPOT  FOR  CITY  HALL--WITH  THE  MAYOR  RAISING  QUESTIONS  ABOUT   ALLEGATIONS   OF   REC  DIRECTOR   ABSENTISM  ON  THE  JOB  ,  HER  WORK  FROM  HOME,  AND  HER   OFFICE   PRACTICES    AT  THE  CIVIC  CENTER.   THE  MAYOR  ADDED  HE  HAS  HEARD  CONCERNS  THAT  WE  ARE  PAYING HER AS  A  DEPARTMENTAL  DIRECTOR  TO  WORK  WITH  THE  HIGH  SCHOOL  TRACK  TEAM.  THE  MAYOR  GOES  ON--THAT  RECREATION  IS  A  JOINT  PROJECT  AND  NOT  SOLELY  A  FUNCTION  OF  COUNTY  GOVERNMENT  AND  HOPES  SOME OF THIS  PUBLIC  FEEDBACK  IS  JUST   HEARSAY. 


THE  MAYOR  SAID  HE'S  BEEN  TOLD  BY  JOINT PROJECT  PERSONNEL  THEY  WERE  INSTRUCTED  BY  THE  COUNTY  MANAGER  NOT  TO  SPEAK  TO  CITY  STAFF OR  OFFICIALS  ABOUT  DEPARTMENTAL OPERATIONS--AND  ADDS  REGARDING  PERSONNEL  MATTERS--  JOINT  PROJECT  ORDIANCES  ALLOWS   FOR  INQUIRY  AND  INVESTIGATION  BY  BOTH  GOVERNMENTS.


  IN  HIS  LETTER,  MAYOR  STALLINGS  WELCOMES  COUNTY  OVERTURES  FOR  THE  NEW  FARMER'S  MARKET  TO  BE  A  JOINT  EFFORT. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:45 PM

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