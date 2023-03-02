Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
March 2, 2023
1. 22R0499 TAMMIE MCKINLEY CT.1: SEXUAL BATTERY: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
2. 23R0056 TAMMIE MCKINLEY CT. 1: DISORDERLY CONDUCT: 12 MONTHSPROBATION CONCURRENT TO CASE#22R0499; $500 FINE.
3. 22R0497 DAMIAN MCMULLIN CT. 1: POSSESSION OF COCAINE: FIRSTOFFENDER- 3 YEARSPROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURSCOMMUNITY SERVICE.CT. 2: POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN1 OZ: NOLLE PROSEQUI.CT. 3: PUBLIC DRUNKENNESS: NOLLEPROSEQUI.CT. 4: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: FIRSTOFFENDER- 12 MONTHS PROBATIONCONCURRENT TO COUNT 1; $250 FINE.CT. 5: THEFT BY SHOPLIFTING: FIRSTOFFENDER- 12 MONTHS PROBATIONCONCURRENT TO COUNTS 1 & 4;SERVE 10 DAYS IN THE COUNTY JAIL; $250 FINE.
4. 22R0400 ANDREW WELLMAKER CT. 1: THEFT BY TAKING: NOLLE PROSEQUI.CT. 2: BURGLARY IN THE SECOND- REDUCED-THEFT BY TAKING: 5 YEARS PROBATION; $1,000FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.CT. 3: BURGLARY IN THE SECOND DEGREE:NOLLE PROSEQUI.
5. 22R0352B HOSIE RAGLAND CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE:CONDITIONAL DISCHARGE- 3 YEARSPROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURSCOMMUNITY SERVICE.CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS:12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TOCOUNT 1.CT. 3: POSSESSION OF FIREARM DURINGCOMMISSION OF A FELONY: NOLLEPROSEQUI.
6. 23R0007 CAMERON YOUNGBLOOD CT. 1: POSSESSION OF COCAINE: NOLLEPROSEQUI.CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE ICONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TODISTRIBUTE- REDUCED- POSSESSION OF ASCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE:CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARSPROBATION; $1,500 FINE; 80 HOURSCOMMUNITY SERVICE.
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