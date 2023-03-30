Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
March 30, 2023
1. 20R0316R QUENTIN LAWYER CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 20 YEARS, SERVE 3 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; GANG CONDITIONS; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $1,500 FINE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
2. 23R0042 SAMUEL MCDONALD CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 5 YEARS, 90 DAYS TO BE SERVE; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 60-120 DAYS TO SERVE IN A PROBATION DETENTION CENTER; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE; BANISHMENT FROM WALMART CT. 2: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1.
3. 23R0046 SAMUEL MCDONALD CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 5 YEARS, 90 DAYS TO BE SERVE; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 60-120 DAYS TO SERVE IN A PROBATION DETENTION CENTER TO RUN CONCURRENT WITH CASE 23R0042 & 23R0070; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE.
4. 23R0070 SAMUEL MCDONALD CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 12 MONTHS, SERVE 30 DAYS TO SERVE; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION, TO RUN CONCURRENT WITH CASE NUMBER 23R0042 & 22R0046; $500 FINE.
5. 23R0058 ADAM REESE CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 12 YEARS; 12 MONTHS TO BE INPATIENT DRUG TREATMENT FACILITY, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,500 FINE. CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE: 10 YEARS PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 1; $500 FINE. CT. 3: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI.
6. 23R0060 JAMES CRIPPS CT. 1: SIMPLE BATTERY: 12 MONTHS PROBATION; $250 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
7. 23R0061 JAMES CRIPPS CT. 1: THEFT BY TAKING: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: BATTERY: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO CASE 23R0060; $250 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
8. 23R0073 ANTHONY SMITH CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: ALFORD PLEA-3 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT WITH VOP #20R0316AF.
9. 22R0108B JOSHUA MELTON CT. 1: CONSPIRACY TO COMMIT POSSESSION OF A SCH II CONTROLLED SUBSTANCE: ALFORD PLEA-3 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM. CT. 2: CONSPIRACY TO COMMIT POSSESSION OF A SCH III CONTROLLED SUBSTANC: ALFORD PLEA- 3 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 1. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PORSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF A SCH III CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: CROSSING THE GUARDLINES WITH DRUGS: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: CROSSING THE GUARDLINES WITH DRUGS: NOLLE PROSEQUI.
10. 23R0072 CEDRIC MILLER CT 1: POSSESSION OF COCAINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: TIME SERVED.
11. 22R0136 ANTHONY WILLIS CT. 1: POSSESSION OF A SCH II CONTROLLED SUBSTANCE: CONDITIONAL DISCHARGE- 3 YEARS PROBATION, COMPLETION OF A RESIDENTAL SUBSTANCE ABUSE TREATMENT TO RUN CONCURRENT WITH CASE 21R0249; $500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: POSSESSION OF A SCH II CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED: CONDITIONAL DISCHARGE- 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT WITH COUNT 1; $500 FINE. CT. 4: FAILURE TO STOP FOR STOP SIGN: NOLLE PROSEQUI.
12. 21R0249 ANTHONY WILLIS CT. 1: DISTRACTED DRIVING: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DUI- DRUGS: CONDITIONAL DISCHARGE- 12 MONTH PROBATION, 24 HOURS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL; DRIVER’S LICENSE SUSPENSION; $500 FINE; DUI SCHOOL. CT. 4: POSSESSION OF A SCH I CONTROLLED SUBSTANCE: CONDITIONAL DISCHARGE- 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 3 AND CASE #22R0136; $500 FINE. CT. 5: POSSESSION OF A SCH IV CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI.
13. 22R0378A PRENTICE MONTGOMERY CT. 1: DRIVING WHILE DRIVER’S LICENSE SUSPENDED: 12 MONTHS TO SERVE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS, SERVE 1 YEAR IN THE STATE PENAL SYSTEM; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 6: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 10 YEARS, SERVE 1 YEAR IN THE STATE PENAL SYSTEM; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH COUNTS 1 AND 3; $1,500 FINE. CT. 8: OPEN CONTAINER: NOLLE PROSEQUI.
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