LAYOFFS IN THOMASTON

THOMASTON HAS BEEN AFFECTED BY JOB LOSSES IN THE PAST WEEK--AT TWO PLANTS, STANDARD TEXTILES AND DART SOLO CUP ON DELRAY ROAD. 84 JOBS AT DART AND 55 JOBS AT STANDARD TEXTILES. DART COMPANY SENT A MANDATED W.A.R.N. NOTICE TO THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS ANNOUNCING THE PERMANENT LAYOFF OF 84 PERSONS EFFECTIVE MARCH 9, AND STANDARD TEXTILE IS MOVING ITS SHEETING OPERATION TO UNION, SOUTH CAROLINA , BUT THE THOMASTON PLANT WILL REMAIN OPEN WITH PLANS TO HOPEFULLY INCREASE THE WEAVING OPERATION-ACCORDING TO IDA DIRECTOR KYLE FLETCHER.
THE U.S. FEDERAL RESERVE HAS UPPED INTEREST RATES OVER THE PAST YEAR TO TRY AND COOL INFLATION, SOMETHING THAT USUALLY CAUSES UNEMPLOYMENT NUMBERS TO RISE AND A NUMBER OF U.S. INDUSTRIES HAVE ANNOUNCED LAYOFFS IN RECENT WEEKS.
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