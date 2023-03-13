Monday, March 13, 2023

LAYOFFS IN THOMASTON

 THOMASTON  HAS  BEEN  AFFECTED  BY   JOB  LOSSES  IN  THE  PAST  WEEK--AT  TWO  PLANTS,  STANDARD  TEXTILES  AND  DART   SOLO  CUP   ON  DELRAY  ROAD.  84  JOBS  AT  DART  AND  55  JOBS  AT  STANDARD  TEXTILES.  DART  COMPANY  SENT  A      MANDATED   W.A.R.N. NOTICE  TO  THOMASTON  MAYOR  J.D.  STALLINGS  ANNOUNCING  THE  PERMANENT  LAYOFF  OF  84  PERSONS  EFFECTIVE  MARCH  9,   AND  STANDARD  TEXTILE  IS  MOVING  ITS  SHEETING  OPERATION  TO  UNION,  SOUTH  CAROLINA , BUT  THE  THOMASTON  PLANT  WILL  REMAIN  OPEN  WITH  PLANS  TO   HOPEFULLY   INCREASE  THE  WEAVING  OPERATION-ACCORDING  TO  IDA  DIRECTOR KYLE  FLETCHER.


THE   U.S.  FEDERAL  RESERVE  HAS  UPPED  INTEREST  RATES  OVER  THE  PAST   YEAR    TO  TRY  AND  COOL  INFLATION,  SOMETHING  THAT  USUALLY  CAUSES  UNEMPLOYMENT  NUMBERS  TO  RISE  AND  A  NUMBER  OF   U.S.   INDUSTRIES  HAVE  ANNOUNCED  LAYOFFS  IN  RECENT  WEEKS. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:15 PM

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