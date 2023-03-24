UPSON BOC GETS BID RESULTS FOR NEW JUSTICE CENTER

AT A WORK SESSION , THURSDAY, OF THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS THE BUILDING CONSULTANT ON THE PROPOSED NEW JUSTICE CENTER SOUTH OF THOMASTON, PARRISH CONSTRUCTION COMPANY PRESENTED A COST ESTIMATE OF $ 20.4 MILLION WHICH IS UNDER THE $22 MILLION BUDGET THE COMMISSIONERS HAVE TARGETED. HOWEVER, SEVERAL OTHER ALTERNATE ITEMS , INCLUDING FURNISHINGS COULD PUSH THE TOTAL HIGHER. THE COUNTY IS USING A BOND ISSUE TO FUND THE PROJECT TO BE REPAID WITH FUTURE SPLOST FUNDS.
DISCUSSION OF THE GUARANTEED MAXIMUM PRICE IS ON NEXT TUESDAY'S COMMISSIONERS AGENDA.
ACCORDING TO PARRISH CONSTRUCTION COMPANY, THERE WERE 83 TOTAL BIDS RECEIVED, 7 UPSON COUNTY BIDDERS, 34 REGIONAL BIDDERS, WITHIN 45 MILES OF THOMASTON. AND 11% OF THE WORK AWARDED TO UPSON SUBCONSTRACTORS AND 48% TO REGIONAL SUBS.
OF LOCAL INTEREST, MCLEROY INC. WAS LOW BIDDER FOR SITEWORK $1.7 MILLION, J.M. CLAYTON CO. LOW FOR ELECTRICAL WORK $1.9 MILLION THE MOST EXPENSIVE ITEM ON THE LIST, AND MARTIE MURPHY CONTRACTING FOR PAINTING, $256,000.
PARRISH CONSTRUCTION SAID WORK SHOULD BEGIN MAY IST TO BE COMPLETED IN OCTOBER 2024.
OFFICIALS AT PARRISH REPORTED TWO BIDS FOR ELECTRICAL SERVICE, UPSON EMC AND THE CITY OF THOMASTON, AND RECOMMENDS UPSON EMC THAT OFFERED A GUARANTEE OF NO RATE HIKES FOR THE FIRST 10 YEARS.
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