Friday, March 24, 2023

UPSON BOC GETS BID RESULTS FOR NEW JUSTICE CENTER

 AT   A    WORK  SESSION ,  THURSDAY,  OF  THE  UPSON  COUNTY BOARD  OF  COMMISSIONERS  THE   BUILDING  CONSULTANT  ON  THE  PROPOSED  NEW  JUSTICE  CENTER  SOUTH OF  THOMASTON,  PARRISH  CONSTRUCTION  COMPANY  PRESENTED  A  COST  ESTIMATE  OF $ 20.4   MILLION    WHICH  IS  UNDER  THE  $22  MILLION  BUDGET  THE  COMMISSIONERS  HAVE  TARGETED.  HOWEVER,  SEVERAL OTHER   ALTERNATE  ITEMS  ,  INCLUDING  FURNISHINGS     COULD  PUSH  THE  TOTAL  HIGHER.  THE  COUNTY  IS  USING  A  BOND  ISSUE  TO  FUND  THE  PROJECT  TO  BE  REPAID  WITH  FUTURE  SPLOST  FUNDS.


DISCUSSION  OF  THE  GUARANTEED  MAXIMUM  PRICE  IS  ON  NEXT  TUESDAY'S  COMMISSIONERS  AGENDA.

ACCORDING TO  PARRISH  CONSTRUCTION COMPANY,  THERE  WERE   83  TOTAL  BIDS  RECEIVED,  7  UPSON  COUNTY  BIDDERS,  34  REGIONAL  BIDDERS, WITHIN  45  MILES  OF  THOMASTON.  AND   11%  OF  THE  WORK  AWARDED  TO  UPSON SUBCONSTRACTORS  AND   48%  TO  REGIONAL  SUBS.


   OF  LOCAL  INTEREST,  MCLEROY  INC.    WAS  LOW  BIDDER  FOR  SITEWORK  $1.7  MILLION,  J.M.  CLAYTON   CO.  LOW  FOR  ELECTRICAL  WORK $1.9  MILLION  THE  MOST  EXPENSIVE  ITEM  ON  THE  LIST,    AND  MARTIE  MURPHY  CONTRACTING  FOR  PAINTING,  $256,000.


PARRISH  CONSTRUCTION  SAID  WORK  SHOULD  BEGIN MAY IST  TO  BE  COMPLETED  IN   OCTOBER  2024.


OFFICIALS  AT  PARRISH  REPORTED  TWO  BIDS  FOR  ELECTRICAL  SERVICE,  UPSON  EMC  AND  THE  CITY  OF  THOMASTON,  AND  RECOMMENDS  UPSON  EMC  THAT  OFFERED  A  GUARANTEE  OF  NO  RATE  HIKES  FOR  THE  FIRST   10  YEARS. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:42 PM

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