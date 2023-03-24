Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
March 23, 2023
1. 21R0193 AMANDA DAVIS CT. 1 THEFT BY SHOPLIFTING: 10 YEARS, SERVE 3 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; BANNED FROM WALMART IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
2. 22R0296 BENJAMIN SPRAGGINS CT. 1: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS TO SERVE.
3. 22R0354 JERRY BRADSHAW CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE: 20 YEARS, SERVE 10 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION;80 HOURS COMMUNITY SERVICE $200,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: WEAVING OVER ROADWAY: NOLLE PROSEQUI.
4. 21R0334 ATRAVIUS MIZELL CT. 1: VIOLATION OF GA STREET GANG TERRORISM PREVENTION ACT: ALFORD PLEA: 15 YEARS, SERVE 12 MONTHS IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON: ALFORD PLEA: 5 YEARS PROBATION; $1,000 FINE.
5. 23R0062 JOHNNY SPARKS CT. 1: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: 12 MONTHS, SERVE 120 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION ; $500 FINE. CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1; $500 FINE.
6. 22R0348 VERONICA ROBERTS CT. 1: SALE OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 15 YEARS, SERVE 3 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI.
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