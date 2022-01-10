Monday, January 10, 2022

TPD INVESTIGATING BURGLARY OVER $14,000 IN LOSSES

 THOMASTON  POLICE  INVESTIGATING  A  BURGLARY  WITH  LOSSES  OF  OVER  $14,400  AT  GAME  CASTLE  IN  NORTHSIDE JAN.  3.  SECURITY  VIDEO  SHOWS  A  BLACK  MALE   WEARING  A  GRAY  SWEATSHIRT   USING A  SLEDGE  HAMMER  TO  SMASH  THE  FRONT  GLASS  DOOR  TO  ENTER.


HE  WENT  TO A  COUNTER  AND  PLACED  CELL  PHONES  IN  A  BAG  AND GATHERED  SEVERAL  NINTENDO SWITCH LITE  CONSOLES  FROM A  SHELF. POLICE FOUND  THE  HAMMER  IN  THE  ROADWAY. 


THE P.D. GOT  A  REPORT OF  AN  ATTEMPTED  THEFT  OF  A FREIGHT  DELIVERY  AT  FAMILY  DOLLAR 632 NORTH  CENTER  ST. AN  ELDERLY  WHITE  MALE AND  WHITE FEMALE  WERE  OBSERVED  BY  EMPLOYEES  AND  CONFRONTED  IN  THE  DELIVERY  ZONE.   THE  FEMALE  HAD A  STORE  PACKAGE  IN HER  HAND  AND  THE  MAN  HAD  RAISED  THE  TRUNK  LID  APPARENTLY  TO  PLACE  THE  PACKAGE  INSIDE.


WHEN  QUESTIONED  THE  FEMALE  SAID  SHE  THOUGHT  IT  WAS  TRASH,  PUT  IN DOWN  AND  THEY  DROVE  OFF. EMPLOYEES   TOLD  POLICE  THE  ELDERLY  WHITE  MAN  APPEARED  TO  BE  THE  SAME  PERSON  WHO  BACKED  INTO  THE  DELIVERY  ZONE  3  MONTHS  AGO  AND  TRIED  TO  STEAL  PACKAGES. 

THE   COUPLE  COULD  BE  IN  THE  PAINTING  BUSINESS  BASED  ON  ITEMS  OBSERVED  IN  THEIR  BLACK VEHICLE. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:54 AM

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