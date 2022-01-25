Tuesday, January 25, 2022

MARTHA MILLS PROPERTY DEAL IS OFF

 THE  THOMASTON-UPSON  DEVELOPMENT  AUTHORITY  HAS  ENDED  ITS  PURSUIT OF   THE  OLD  MARTHA MILLS  PROPERTY  AT  325  GOODRICH  AVE  OVER  AN  ACREAGE  DISPUTE.


  IDA  DIRECTOR  KYLE  FLETCHER  SAYS   SHE  SPOKE  WITH    VIRGINIA  ATTORNEY JOHN  RUSSELL  WHO  REPRESENTS  THE  PROPERTY  OWNERS  TUESDAY  FOLLOWING  MONDAY'S  IDA  MEETING.  RUSSELL  ORIGINALLY  WANTED $362,000  FOR   31.57  ACRES  BUT  RUSSELL  THEN  REVISED IT  TO  28.47  ACRES  AS  HE  WANTED  TO  SELL  3.1  ACRES  TO  JIM  FRANKLIN  WHO  OWNS  A  BUSINESS  AT  THE  FAR  END  OF  THE  SITE.  HOWEVER,  RUSSELL    REFUSED  TO  REDUCE  THE  SELLING PRICE  FOR  LESS  ACREAGE.    DIRECTOR   FLETCHER  SAYS  HER  DIRECTIVE FROM  THE  IDA  BOARD  WAS  TO  PAY  FOR  THE  ORIGINAL  TRACT   AND  CLOSE  WITHIN   14  DAYS   BUT  RUSSELL  WAS  NOT  WILLING  TO  DO  THAT.    RUSSELL  TOLD MS.  FLETCHER   IN   THAT   CONVERSATION  TUESDAY,  THE  SALE  OF  THE  PROPERTY IS  OVER.


CITY  AND  COUNTY  GOVERNMENTS  HAD  ATTEMPTED  TO  PURCHASE  THE  SITE  BUT  EFFORTS  FAILED--AND MS. FLETCHER  MANAGED  TO  GET  RUSSELL  TO  THE  TABLE  AGAIN  BUT  IT   HAS    NOT  WORKED  OUT. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:35 PM

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