EVANS FOOD GROUP CLOSING TURKEY CREEK

EVANS FOOD GROUP OF CHICAGO HAS NOTIFIED THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS IT PLANS TO CLOSE THE TURKEY CREEK PORK SKINS PLANT MARCH 23, 2022 AND A TOTAL OF 44 EMPLOYEES WILL BE IMPACTED. ACCORDING TO THE WARN CLOSING NOTICE SENT TO THE MAYOR AND STATE DEPARTMENT OF LABOR, THIS CLOSURE IS EXPECTED TO BE PERMANENT.
EVANS PURCHASED TURKEY CREEK IN MARCH OF 2019. THE UPSON COUNTY COMPANY WAS FOUNDED IN 1977.
MAYOR STALLINGS, A MEMBER OF THE THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY SAID THE IDA WILL HELP THE TERMINATED EMPLOYEES ANY WAY THEY CAN .
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