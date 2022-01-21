Friday, January 21, 2022

EVANS FOOD GROUP CLOSING TURKEY CREEK

 EVANS  FOOD  GROUP  OF  CHICAGO  HAS  NOTIFIED  THOMASTON MAYOR  J.D.  STALLINGS  IT  PLANS  TO  CLOSE  THE  TURKEY  CREEK  PORK SKINS  PLANT MARCH  23, 2022  AND  A  TOTAL OF  44  EMPLOYEES  WILL  BE  IMPACTED. ACCORDING  TO  THE  WARN  CLOSING  NOTICE  SENT  TO  THE  MAYOR   AND  STATE  DEPARTMENT  OF  LABOR, THIS  CLOSURE IS  EXPECTED  TO  BE  PERMANENT.


EVANS  PURCHASED  TURKEY  CREEK  IN   MARCH  OF  2019.  THE   UPSON  COUNTY   COMPANY  WAS  FOUNDED  IN  1977.


MAYOR  STALLINGS,  A  MEMBER  OF  THE  THOMASTON-UPSON  DEVELOPMENT  AUTHORITY  SAID  THE  IDA  WILL   HELP  THE  TERMINATED  EMPLOYEES  ANY  WAY  THEY  CAN  .


Posted by WTGA AM & FM at 4:24 PM

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