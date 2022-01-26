No Waiver For Pickleball Play

PICKLEBALL PLAYERS AT THE CIVIC CENTER GOT AN O.K. FROM THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS, TUESDAY, TO PLAY WITHOUT HAVING TO SIGN A WAIVER AIMED TO RELIEVE THE COUNTY OF LIABILITY RELATED TO INJURY. THE BOARD AGREED TO POST SIGNAGE TO ALERT PLAYERS THEY PLAY AT THEIR OWN RISK. THE BOARD DECIDED ONLY ORGANIZED SPORTS WILL REQUIRE A WAIVER.
GARY SELF, WHO ALONG WITH MOST PLAYERS HAD REFUSED TO SIGN THE WAIVER, ADDRESSED THE BOARD AGAIN TUESDAY, BUT THIS TIME THE ITEM WAS ON THE AGENDA AND HE BROUGHT ALONG SEVERAL OTHER PLAYERS FOR SUPPORT.
COUNTY ATTORNEY HEATH ENGLISH ADVISED THE BOARD ANYTHING LESS THAN A WAIVER REDUCES THE COUNTY'S PROTECTION AND NOTED THE WORDING OF THE WAIVER IS SOMETHING UNIFORM STATEWIDE.
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